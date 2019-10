Andrés Iniesta aún no piensa en el retiro

El futbolista español Andrés Iniesta aseguró estar feliz en su actual equipo, el Vissel Kobe de Japón, y que le gusta la exigencia que se vive en cada entrenamiento y partido de esa liga, por lo que le gustaría mantenerse jugando mucho tiempo más ahí.

"Me gustaría que me durase muchísimo tiempo la ilusión de seguir jugando al futbol. No hay mayor ilusión que salir a un campo y entrenar cada día con ganas y alegría. Ojalá se alargue en el tiempo. El tiempo corre en mi contra, pero ojalá sea así. Vamos a ver hasta dónde llego", declaró vía telefónica al medio TyC Deportes de Argentina.

El ex jugador del FC Barcelona considera que el equipo donde militó casi toda su carrera profesional se encuentra mejor que el año pasado y en gran medida se debe a las incorporaciones realizadas, como la del atacante francés Antoine Griezmann.

"Lo veo bien, mejor que el año pasado por las incorporaciones que ha tenido y seguramente volverá a dar pelea por todo, como normalmente hace", añadió.

Por último, al cuestionarle si se plantea convertirse en director técnico en un futuro cercano, el "Manchego" aceptó que antes no lo pensaba, pero que actualmente ya no lo descarta.

"Hace tiempo ni lo pensaba. Es cierto que en un tiempo no muy lejano todo eso puede tomar mucha más fuerza", concluyó.