La gente en la calle lo entiende: Muñoz Ledo sobre AMLO

Para Porfirio Muñoz Ledo, diputado federal de Morena, hay una resistencia en cuanto a que el régimen de gobierno ha cambiado, sin embargo, indica que la popularidad del presidente reside en que la población, en la calle, lo entiende.

Sobre el actual "estira y afloja" por el presupuesto federal del próximo año, que ha llevado a cerca de 300 alcaldes a manifestarse para buscar una audiencia con el presidente de la República y a los gobernadores a replantear el tema de la asignación de los recursos, en base a una nueva fórmula fiscal.

El legislador por Movimiento Regeneración Nacional (Morena) dijo que esta "rebatinga" siempre se ha presentado, sin embargo, indicó que antes no era tan visible.

"A los gobernadores que se portaban bien con el presidente, los premiaba él con el presupuesto, porque el presupuesto lo hacía el presidente, ahora van a la Cámara porque el presupuesto lo hacemos nosotros, es la lucha parlamentaria de los gobernadores, es decir, todavía no nos acostumbramos a que ya cambió el régimen, o lo interpretamos con valores antiguos o no lo entendemos", expuso.

"Ya no reparte a su capricho el presupuesto el presidente, sino que se discute en la Cámara, por eso ahí es lo que llamas la rebatinga, ir a buscar y a pedir el presupuesto, no en Los Pinos", comentó. Refirió que hay una resistencia en algunos en cuanto al cambio de régimen, pues "no les ha caído el veinte de la Cuarta Transformación".

El servidor público consideró que el presidente, Andrés Manuel López Obrador, podría no cumplir todas sus metas de gobierno.

"No todas sus metas, ¿quién cumple en la vida todas sus metas? Él puede cumplir las fundamentales", dijo. Señaló que la política va ligada a la realidad y presenta siempre nuevos retos a los cuáles se debe hacer frente, pero no para todo se cuenta con los medios.

No obstante, dijo que la popularidad del presidente sigue porque gran parte de la ciudadanía lo entiende.

"La gente en la calle lo entiende, si no no tendría las popularidades que tiene", expuso.

Sobre la liberación de Ovidio Guzmán, tras la violencia desatada en Culiacán, Sinaloa, el diputado dijo que pudo ver, por espacio de más de una hora, las imágenes que se transmitían por la detención del hijo de El Chapo y consideró que la decisión fue lo más razonable.

"Si tú ves que, teniendo a ese muchacho preso, están matando a cientos de inocentes en sus casas, pues lo sueltas", comentó, "no por capturar grandes personajes del narco, como el padre de ellos, como El Chapo, se ha acabado la violencia".

Muñoz Ledo consideró que hubiera sido un error permitir que se asesinara a las familias de los militares.

"No tenía sentido, desde (Felipe) Calderón, muy a la americana, como sheriff, se volvió un gran hecho que capturaran a un narco, (pero) captura al de arriba y resulta peor, metes un garrotazo al avispero y salen todos volando, desde un capo surgen 10, nunca se resolvió nada con eso, entonces me extraña que todavía se piense que el niño Chapo esté en la calle es peligroso para el país", dijo.

Indicó que, de acuerdo a lo que se ha observado, al detener a los líderes de las bandas criminales, se mantiene la violencia y, pese a estar encerrados en la cárcel, siguen mandando desde ahí, motivo por el cual se tuvo que incomunicar a Joaquín Guzmán Loera enviándole a Estados Unidos.

El expresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados reconoció que ha habido polémica al interior del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

"Desgraciadamente, vivimos una nueva época pero no un nuevo país, los problemas, hasta de violencia, desde luego de encono en la lucha por los partidos políticos ha existido siempre, existió en el PRD que yo presidí, porque por desgracia, es un gen que tenemos de que así se tomaba el poder y subsiste todavía, pero no es mayoritario", expresó.

Consideró que en la Cámara de Diputados hay un comportamiento muy racional y que no se han registrado escándalos, además de que hay relaciones armoniosas y una conducción responsable.

No obstante, dijo que decidió cerrar su ciclo como presidente de la Mesa Directiva porque había "mucha grilla y mucha manipulación mediática".

Explicó que la Ley tiene muchas imprecisiones y contradicciones, por lo que hubo una interpretación que se filtró al público como que estaba forzando su permanencia, lo que consideró que fue manipulado.

"Llegó a tal la intriga que el gobierno se preocupó y yo también, entonces me pareció mucho más limpio y claro cortar y decir 'no soy candidato, me retiro'", expresó.

El diputado federal estuvo ayer en Gómez Palacio, donde ofreció una charla a empresarios, académicos, integrantes de la sociedad civil y políticos sobre el Estado de La Laguna, propuestas a la que manifestó su completo apoyo.

"Yo, a favor del Estado de La Laguna, desde siempre, tengo muchos años de venir aquí, desde joven, siempre he pensado que hay que convertir una realidad en un esquema constitucional y lo dije con toda claridad", manifestó el legislador.