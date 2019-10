Novillada en plaza de Ciudad Lerdo

Parches y metales sonarán esta tarde en la plaza de toros "Salvador Barrera" de Ciudad Lerdo, donde a partir de las 16:30 horas se celebrará una magna novillada con cuatro jóvenes talentos mexicanos.

Los alternantes son el zacatecano Emanuel Cuenca, el tapatío Luis Octavio López que repite en La Laguna, el guanajuatense Enrique de Ayala que también ya actuó en una ocasión en esta plaza, además de Diego Garmendia, nacido en Aguascalientes. Todos ellos lidiarán un lote de cuatro novillos procedentes de la ganadería de San Antonio de Triana, con la entrada gratuita para los niños. Se espera una verdadera fiesta en la llamada "Plaza del Romance", donde volverá a vivirse el ambiente de la tauromaquia, luego de algunos meses de ausencia.

4 NOVILLOS serán lidiados esta tarde, procedentes de la ganadería de San Antonio de Triana.

El novillero nacido hace 20 años en Guadalajara, Jalisco, Luis Octavio López, estuvo de visita en el estudio de Siglo TV, donde compartió su ilusión por estar de regreso en una tierra que ya lo ha visto triunfar: "me siento muy contento por esta nueva oportunidad que me dan de venir a torear en una plaza muy bonita y que ha significado mucho en mi carrera, porque aquí fue mi debut con caballos y se me ha dado muy bien esta plaza. He venido a La Laguna como un novillero nuevo, con hambre, ahora vengo con más preparación y siento que la gente va a ver otro aspecto de mi toreo, a un novillero más cuajado, un poco más maduro, pero con las mismas ganas del primer día", adelantó.

Luis Octavio ya ha tenido oportunidad de torear en la plaza de Nuevo Progreso, en Guadalajara, considerada "de primera categoría" en México, donde expuso su toreo de verdad, de entrega y arte, lo que buscará hacer en esta tarde, junto a los otros tres jóvenes alternantes: "estoy muy agradecido con el licenciado Sotomayor, porque ha seguido mi carrera y me da esta nueva oportunidad, me la voy a jugar toda en Lerdo", sentenció.