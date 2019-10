Sin ausentismo en escuelas de La Laguna por frío

Luego de que se registró un descenso en la temperatura no se registró, según los reportes de la Coordinación de Servicios Educativos de la Región, un ausentismo considerable en el nivel básico.

La citada dependencia informó que se registró una asistencia regular equiparable a un porcentaje del 90% en lo general en las escuelas pese a las ráfagas por el frío.

La coordinadora de Servicios Educativos de la Región Laguna, Flor Rentería, dijo que por lo regular cuando la temperatura es muy baja a donde más se acentúa la inasistencia es en preescolar.

No obstante, la autoridad dijo que únicamente cuando se llega a 0 grados centígrados es cuando los padres de familia ya pueden tomar la decisión de mandarlos o no a la escuela a los hijos.

"Pero los maestros siempre tenemos que estar trabajando en las escuelas, por ningún motivo hay suspensión de clases todos están trabajando y el consejo técnico escolar es hasta la siguiente semana. No hay suspensión de clases y todas las diferentes instituciones de educación básica están trabajando", enfatizó la titular de la Coordinación en La Laguna.

Comentó que en realidad la temperatura no fue tan baja pero se sintió por los vientos que hubo.

"Creo que lo que nos hace a nosotros, como papás preocuparnos, son las ráfagas de viento pero realmente la temperatura no es muy baja y no se van a suspender las clases ni hay justificación para no ir a la escuela todas las escuelas deben de estar trabajando", acotó la titular, quien dijo que no obstante estarán al pendiente de los cambios bruscos del clima.