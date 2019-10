El comediante Teo González habla de su próxima presentación al lado de Rogelio Ramos

Porque Torreón es una plaza que lo trata de maravilla, Teo González no podía dejar de venir en este año.

González se presentará el 2 de noviembre junto a Rogelio Ramos en un teatro de la localidad como parte de la gira nacional Crossroads.

El comediante ofreció una entrevista a El Siglo de Torreón para hablar de su actuación y del impulso que ha logrado su carrera gracias a Youtube, pese a que no se encuentra vigente en la televisión.

"¡Torreón, ahí te voy!, Torreón y toda la gente de la Comarca son muy amorosos y esta vez alternaré el escenario con Rogelio Ramos, el rey del stand up mexicano", comentó.

Teo informó que le emociona visitar la tierra de su colega, Rogelio, y qué mejor que hacerlo para divertir a los habitantes de la Comarca.

"Imagínense lo que van a recibir. Rogelio y un servidor estamos listos para sacarles las carcajadas en pleno Día de Muertos, hasta algunos los vamos a revivir", dijo vía telefónica.

Mientras se dirigía vía terrestre a una presentación que daría en Estados Unidos, el comediante dijo que la comedia familiar, como la que él realiza, es muy necesaria, sobretodo estos días.

"Hace falta estar con una diversión en la que pueden estar padres, hermanos, hijos. Es bonito hacer una catarsis con la risa y de esa forma liberarnos un poco del estrés y de todos los problemas", sostuvo.

El nacido en León, pero adoptado por la ciudad de Guadalajara, dijo que no se puede quejar ya que ha tenido una gran cantidad de trabajo este año.

"A pesar de las crisis y situaciones difíciles que siempre han ocurrido, siempre el reírse es una terapia y a la gente le gusta relajarse por eso siempre salen eventos. Siempre hay algo qué hacer", externó.

En cuanto a la televisión, Teo informó que por ahora no tiene planes de tener su propio programa.

"He estado como invitado en algunas emisiones como una que hice con Israel Jaitovich que espero pronto disfruten. Yo la verdad no tendría tiempo de llevar a cabo un programa propio", resaltó.

Lo que sí planea realizar es un canal formal de Youtube para poder subir sus propios videos.

"La gente sube muchos videos de cuando voy a espectáculos y siempre tienen muchas visualizaciones. Espero pronto ya contar con mi canal".

Teo dio a conocer que a lo largo de sus 36 años de carrera ha recibido bendiciones, sin embargo, algunos de sus compromisos laborales lo han alejado de su familia y eso es algo que lamenta.

"Tiempo atrás se graduó mi hijo en Canadá y no pude estar con él porque tenía una fecha pagada, igual también me tocó trabajar justo cuando falleció mi padre; son cosas que pasan", detalló.

Teo González dijo que seguirá en los escenarios hasta que su salud y el público lo permitan.

"Mientras Dios me dé vida y salud, hasta que el cuerpo aguante. Ya cuando empiece a chochear y mi voz deje de ser rápida mejor me voy, para que la gente se acuerde bonito y no causar lástimas".