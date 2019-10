Bad Bunny ahora canta corridos

El reguetonero Bad Bunny sorprendió a sus admiradores con su más reciente lanzamiento, pues el puertorriqueño acaba de estrenar un remix con el cantante mexicano Natanael Cano del corrido Soy el diablo.

Anteriormente, el 11 de octubre el puertorriqueño había anunciado su llegada a Monterrey en su cuenta de Instagram con esta canción de fondo, al igual que aparecía con un atuendo muy similar al que usan los integrantes de la música regional. En ese momento, los fanáticos no tardaron en identificar el tema al que se refería Bad Bunny.

"Maldito hermano, ¿quién te habló de Natanael Cano?" escribió un usuario.

Por su parte, Cano es un joven de 18 años originario de Hermosillo, Sonora, que ha cobrado popularidad con su propuesta de corridos, cuyo sonido es una mezcla entre lo tradicional y toques de hip-hop. La canción Soy el diablo es de Cano, un corrido sobre un tipo que corre por las calles, que ahora se ha llevado a remix de la mano de Rancho Humilde y distribuido por Cinq Music.

De acuerdo a Billboard, la colaboración fue sugerida por primera vez a ambas partes por Marissa Gastelum, quien dirige las relaciones de artistas latinos en Apple Music.

"En septiembre, Noah (mánager de Bad Bunny) me llamó y me preguntó qué pensaba de este niño (Cano)", recuerda Gastelum. "Me dijo que a Bad Bunny realmente le encanta esta canción Soy El Diablo, y dije, 'Espera, ¡hagamos algo!'".

Gastelum llamó a Jimmy Humilde, el dueño de indie Rancho Humilde Records, a quien Cano firmó. Humilde, quien trabajó para crear un sonido "urbano regional" que atraiga a una generación más joven de fanáticos mexicanos regionales, pensó que era una gran idea.

Cuando Bad Bunny publicó el video de Instagram, las reacciones de los usuarios en redes sociales no se han hecho esperar, hay quienes han manifestado emociones encontradas por la nueva producción del boricua.