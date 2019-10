Aspiramos a lo grande: 'Chima' Ruiz

En el seno de la Selección Mexicana Sub-17 no existe miedo por decir que aspiran a lo máximo en el Mundial de la categoría Brasil 2019, señaló el técnico Marco Antonio Ruiz, quien se ilusiona con ser el tercer estratega mexicano en levantar este título.

"No nos da miedo decir que aspiramos a lo más grande, llegar a la final, pero también estamos conscientes de que debemos ir paso a paso. Debemos conseguir metas cortas y después llegar a lo que queremos, pero no es exigirnos al máximo", dijo el técnico nacional.

En entrevista, el "Chima" indicó que no solo es un sueño el pensar que es capaz de ser campeón con este equipo, ya que ha visto el desarrollo que han tenido los jugadores.

"¿Por qué no? (puedo ser el próximo estratega campeón del mundo) pienso que sí, así lo siento; estoy muy ilusionado porque este grupo lo hemos construido a base de mucho trabajo y se ha ido haciendo fuerte, ha conseguido cosas muy importantes porque no solo es ganar un torneo, sino mantenerse y eso es lo más difícil", apuntó el estratega.

El técnico nacional dejó en claro que "tiene un equipo capaz, porque además de los argumentos futbolísticos, el equipo tiene carácter y eso cuenta mucho para llegar a estas instancias finales".

"He hablado con ellos de que para conseguir cosas extraordinarias necesitamos jugadores a prueba de todo, con gran mentalidad y dispuestos a tener este desgaste", acotó el seleccionador nacional.

Destacó la lucha que existió, en primera instancia, por ganarse un sitio en la convocatoria final, y ahora por ocupar un sitio en el cuadro titular.

"Me da muchísima confianza porque los conozco, los he visto crecer, desarrollarse, he visto cómo han encontrado un nivel importante y todo ha sido con base en la competencia; y te pongo como ejemplo que para que Bruce tenga un nivel alto es porque Bryan (González) le ha exigido y ha sido también pieza fundamental para que así sea", externó el tamaulipeco.

"Chima" descartó que el fracaso que tuvo el Tri Sub-20 en la Copa del Mundo de la categoría en Polonia 2019 genere una mayor presión, pero que sí es algo que debe mantenerlos atentos para evitar una situación similar.

"Más que presión debe servir de experiencia, nos debe de servir como una llamada de atención, no me corresponde hablar de ese proceso, pero buscamos que eso no nos pase y los chavos son muy inteligentes, saben que ha sido difícil y que han hecho su parte, deben olvidarse de los demás y hacer su propia historia, vamos bien, pero estamos conscientes de que no hemos ganado nada", sentenció el estratega.

La escuadra mexicana está ubicada en el grupo F y debutará en la Copa del Mundo Brasil Sub-17 2019 el 28 de octubre cuando enfrente a su similar de Paraguay, en la Ciudad de Gama.

En ese mismo lugar jugará contra Italia el 31 de octubre y cerrará la primera ronda el 3 de noviembre contra Islas Salomón, duelo que se llevará a cabo en Cariacica.