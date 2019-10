Destituyen a director de la primaria José Santos Valdés en Torreón

José Juan Ordaz Trejo, director de la escuela primaria federal José Santos Valdés, fue destituido de su cargo por no cumplir con su labor de la manera en la que debería al frente de esta institución.

“En este caso lamentablemente el director de la institución no cumple con los lineamientos ni la normatividad y no tiene un desempeño adecuado; por todas las pruebas que integran el expediente y estas situaciones, se tomó la decisión de que se va a separar al director. Ya tenía también antecedentes suficientes para tomar esta decisión, por lo pronto se encargará el jefe de sector de la escuela y también habrá un maestro encargado”, dijo la coordinadora de Servicios Educativos en la Región Laguna, Flor Rentería.

En próximas semanas se habrá de definir quién será el director de este plantel educativo. Rentería dijo que es definitivo su cambio de esta escuela aunque sigue conservando su plaza.

Como se informó, maestros y padres de familia impidieron este jueves el acceso al director de la escuela por inconformidades que tienen con su desempeño.

Héctor Gabriel Ceniceros Morales, representante sindical de la escuela, expuso que son muchas las quejas del personal docente y de los padres de familia en relación con los recursos de la mesa directiva y las ausencias del director, además de represalias que ha tomado contra quienes manifiestan su inconformidad.

Son 380 alumnos los que hay en este plantel y 12 maestros de grupo. El director de la escuela primaria, José Juan Ordaz Trejo, no pudo ingresar al plantel el pasado jueves al encontrarse con múltiples pancartas en su contra y una puerta que fue cerrada con candado. No obstante las clases no fueron suspendidas y los niños estuvieron sus horas normales de clases.

El representante sindical señaló que el pasado jueves ante las múltiples quejas que había se sumó otra: "La gota que derramó el vaso fue que ahora puso micrófonos en su oficina y fueron como 7 mil pesos de eso y nada más les dijo a los papás, aquí está la nota. No hay rendición de cuentas en esta escuela, además tiene un trato despótico hacia los profesores".

Comentó que otra situación que denunciaron tiene que ver con represalias contras el personal y quejas que no llegaban a donde debían, a decir de los maestros, porque que el director José Juan Ordaz era protegido por su esposa, la profesora Adelina Wong Licerio, quién es supervisora de la zona escolar.