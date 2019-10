Ayuntamiento de Lerdo despide a esposa de regidor del PRI

El Ayuntamiento de Lerdo destituyó a Maribel Saucedo Salas como coordinadora de Bibliotecas.

La exfuncionaria municipal es esposa del regidor priista José Guadalupe Padilla Saldívar y fue dada de baja el pasado jueves, coincidiendo con el día en que se celebró la sesión de Cabildo y en donde el edil se abstuvo de votar por la privatización del servicio de limpia, recolección, traslado y disposición de la basura, mientras el resto de la fracción del PRI dio su votó a favor para la prestación del servicio por un tercero.

Después de algunos rumores que surgieron durante la mañana en la presidencia municipal, El Siglo de Torreón buscó a Saucedo Salas en la Biblioteca Pública Municipal “Benito Juárez” y el personal dijo que a partir de hoy ya no trabajaba ahí.

Posteriormente, se buscó al regidor priista y dijo que en el gobierno “así ocurre, un día nos contratan y otro día no, no pasa nada, son facultades del señor presidente (Homero Martínez Cabrera) las cuales yo respeto y yo en mis funciones de regidor habré siempre de hacer mi trabajo apegado siempre con profesionalismo y a lo que siempre nos externó la gente en campaña”, señaló.

Al cuestionar al edil sobre si considera que se trató de una represalia, mencionó que “no la siento como tal, en la jerarquía del presidente municipal él puede contratar y despedir a quien él quiera, nosotros en ese tema no vamos a cuestionarle nada, en mi caso no me genera ningún problema, hoy soy regidor, tengo un cargo de representación popular que habré de hacerlo valer porque me interesa seguir construyendo el beneficio de Lerdo”, puntualizó.

Ayer y durante la sesión ordinaria de Cabildo, el regidor se abstuvo de votar al argumentar que "hasta el día de hoy, yo no tengo un solo documento para analizar" además de que señaló que los trabajadores y sus familias"merecen mi respeto, mi cariño, mi atención porque en campaña nos recibieron; no estaré a favor de la privatización de la basura".