Yon De Luisa pide a clubes registrar dobles contratos

Para evitar que haya más problemas como el de Veracruz, Yon de Luisa ha pedido a los clubes que eviten realizar dobles contratos, o en todo caso, registrarlos ante la Federación.

"A través de este medio le pido a los clubes que eviten los acuerdos no escrito, en caso de firmar contratos laborales y de imagen, los clubes se comprometan a registrarlos en la Liga MX y en la FMF", dijo el federativo en rueda de prensa.

Agregó que "los dobles contratos no son ni malos ni están prohibidos. Es una estrategia que cada club tiene derecho a definir, lo que pedimos es que cada relación sea depositada en la Liga MX, para no tenernos ir sobre investigación sobre la palabra de cada uno. Lo buscaremos reglamentar en la próxima asamblea de dueños".

De las siete controversias depositadas en el proceso exprés, ya se pagó 2.3 millones de pesos.

"Dentro del proceso exprés ofrecido el viernes pasado, recibimos siete controversias del Veracruz, por un monto de dos millones 385 mil 350 pesos, que ya fueron pagadas. Tienen cobrados los montos de sus contratos federativos".

Y de las 41 controversias que llegaron después, el monto de los contratos federativos es de 10 millones 608 mil pesos. Estas van a seguir su proceso, ya que en la totalidad de los casos se está reclamando un monto superior, para cerrar esto vamos a requerir los procesos en tiempo y forma".

Se prevé que se pague en todo caso dentro de 15 días.

De Luisa evitó entrar en dimes y diretes con Fidel Kuri, dueño de Veracruz, pero dejó en claro que el dinero que se ha pagado hasta ahora, no ha salido de la bolsa del empresario y se piensa en sanciones ejemplares. "A mí me gustaría hablar sobre hechos y hechos contundentes, no vamos a hablar sobre las personas, pero al día de hoy no tenemos ningún pago registrado. Las deudas son del club, a pesar que la FMF lo está respaldando, como Federación haremos todo lo posible para que el club Veracruz cumpla con sus adeudos. Al día de hoy no tenemos ningún dato que compruebe que haya hecho algún pago a los jugadores y en caso de necesitarse, se aplicaran las sanciones ejemplares".

La FMF no pedirá que Kuri venda al equipo. "Al final del día la decisión sobre un dueño de mantener o no la propiedad del club, es total del club y nos vamos a meter".

Y dejó en claro que sí el club está participando es porque, "todas las controversias, hasta el verano, fueron cubiertas, el club Veracruz inició el torneo con cero deudas. Un equipo que tenga deudas, no puede pasar a la Liguilla. La FMF y la Liga seremos muy claro y seguiremos actuando de esa manera".