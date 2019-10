No ha sido un buen torneo para el América: Miguel Herrera

En el inicio del torneo, el América mostraba un equipo de miedo. Imponente línea por línea; sin embargo, esto se fue desmoronando.

Entre salidas, lesiones y expulsiones, el cuadro de Miguel Herrera se debilitó, y aunque no ha salido de la zona de Liguilla, el 'Piojo' no está feliz.

"Ha sido un torneo bueno a secas, a pesar de los problemas que ha habido, el equipo está ahí, no hemos salido de zona de Liguilla. Estamos en zona de calificación, pero no como quisiéramos".

El estratega del América tuvo que reconocer que "ha sido un mal torneo" en la zona defensiva, con todo y el fichaje Guillermo Ochoa, "porque hemos recibido muchos goles en contra".

Para el timonel azulcrema, "ajustar en la zona defensiva será clave si se quiere levantar la copa. Tenemos que asumir esa responsabilidad".

Sobre los rumores que colocan a Guido Rodríguez fuera del América para la siguiente campaña, aclaró que ya se trabaja en su renovación.

"No hay ofertas por Guido, ya se platica la renovación de su contrato, pero, aunque renueve no garantiza que se quedé; así nos pasó con Edson. Contamos con él para el siguiente torneo, esperaremos a una oferta, pero no nos agarraran con las manos en la puerta para que nos la machuquen, el scouting de este equipo ya están trabajando", aseveró.