Jugadora de Tigres da su versión de gol polémico

El equipo de Tigres Femenil se encuentra en la polémica, ya que ganaron luego de un gol anotado luego de una lesión 'falsa' de la delantera de las felinas.

Fernanda Elizondo dio su versión sobre la polémica jugada que al final le daría el triunfo un gol por cero ante el cuadro femenino del León.

"La verdad es que mandan un centro, remato para atrás y siento cuando me pega la portera, caigo al suelo y la verdad yo no vi que siguió el balón, ni quien estaba ahí, cuando abro los ojos veo que entra literal el gol y me paro y celebro de la emoción", expuso la delantera de los Tigres.

¿En dónde dan estos cursos para aprender a mentir así?

Las declaraciones de Fernanda Elizondo y las disculpas de hace unos días de Gignac son de lo más lamentable que hemos tenido en el futbol mexicano en los últimos años. pic.twitter.com/ZdqSyhLihS — Los Expulsados (@losexpulsados) October 25, 2019

Con la anotación hecha por Karla Luna luego de este incidente, el equipo de las felinas se ubican en la segunda posición de la tabla general de la Liga MX Femenil con 34 puntos, y solo está por debajo de las Rayadas quienes cuentan con 39 puntos para ser las líderes del Torneo Apertura 2019.