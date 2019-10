Taylor Swift compone canción para la cinta Cats

Swift, quien se vestirá de felino para interpretar a "Bombalurina", amplió ahora su participación en la película al crear junto con Webber la canción Beautiful Ghosts, que se escuchará dentro de la cinta y al final, en el pase de créditos.

La información, que difundió el diario británico The Guardian, confirma que el tema se escuchará en una escena de Francesca Hayward, bailarina de ballet que da vida a "Victoria", un personaje que ha crecido desde la versión teatral, tomando más relevancia en el filme. Ella será la encargada de interpretar la canción de Swift y Andrew.

I was so excited when @OfficialALW asked me to write an original song with him for @catsmovie. “Beautiful Ghosts” is performed in the film by the extraordinary Francesca Hayward who plays “Victoria” & reprised by Dame Judi Dench (!!!!!) who plays “Old Deuteronomy” Coming soon! pic.twitter.com/97Hjk2nlfR