Fabiola Campomanes asegura ser ella la víctima de maltrato

Luego de que Fabiola Campomanes detallara el episodio de violencia que vivió con su expareja Jonathan Islas, varias famosas se han solidarizado con la actriz y han aplaudido que haya denunciado el maltrato.

A través de sus redes sociales, Campomanes explicó que luego de terminar su relación amorosa con Jonathan Islas, él la fue a buscar a una fiesta a la que no había sido invitado, ahí se puso agresivo no sólo con ella, sino con varios de los asistentes, después la siguió hasta su casa donde la situación se complicó más.

Explicó que contrario a lo que expresó Islas en un video difundido en redes sociales, ella fue la víctima que sufrió violencia verbal y física.

"Me dio miedo, me dio vergüenza haber mantenido una relación sentimental con alguien que ya me habían dicho que él podía ponerse así de loco", confesó.

La versión de Jonathan Islas es contraria a lo que dice Campomanes, él posteó un video horas antes de que la actriz decidiera contar lo sucedido.

En el video difundido por Islas, explica que fue agredido por ella; además, asegura que Campomanes consume drogas.

"Estoy lleno de sangre, estaba yo durmiendo con ella, se levantó y me empezó a pegar. Denuncien, siempre denuncien, no se queden callados. Es una cosa muy complicada, a veces piensan que los hombres le pegan a las mujeres; esta mujer me reventó el hocico de un putazo; la señorita tiene drogas en su casa, ahorita se acaba de salir corriendo, estoy aquí en su casa, estoy levantando un reporte porque la señorita me metió tres putazos en el hocico por drogadicta", expresó.

#Farandulazo Jonathan Islas señala que fue Fabiola Campomanes quien lo agredio a el. Aquí su testimonio: pic.twitter.com/ORFXJj1mY1 — Raúl Brindis (@raulbrindis) October 25, 2019

La actriz ha recibido muestras de apoyo y cariño de famosas como Montserrat Oliver.