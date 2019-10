Llega Call of Duty: Modern Warfare, un reinicio a la franquicia

La franquicia de videojuegos, Call of Duty, no se queda atrás y en esta ocasión apuesta para competir contra famosos videojuegos online como Fortnite, con su nueva propuesta: Call of Duty: Modern Warfare.

El juego que estará disponible a partir de este viernes para las consolas de Xbox One, Play Station 4 y la PC, a cargo de la distribución de Activision y desarrollado por el estudio Infinity Ward, trae de regreso el modo campaña, algo que no incluía Call of Duty: Black Ops 4. Esto además marca un reinicio en el popular título de conflicto bélico, pues se espera que esta entrega sea una de las más ambiciosas de la compañía debido a las características que posee, tal como es la jugabilidad del multijugador y modo historia, detalles que contenían las primeras entregas de la saga. Cabe destacar que además Moder Warfare, cuenta con diferentes modos de juego, mapas, accesorios, armas habilidades, operadores, entre otros detalles, los cuales ahora cuentan con un renovado motor gráfico, lo que promete mejores gráficos que los utilizados en entregas anteriores. Algunos de los personajes que veremos en este título son: Farah Karim, Alex y Kyle Garrick, soldados que tendrán la misión de buscar armas químicas que fueron robadas y se encuentran ahora en Oriente Medio y Europa. Además, el capitán John Price, estará presente aunque con un prólogo diferente.