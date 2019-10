Hice famoso a Vela, debería estar feliz: Zlatan Ibrahimoivic

Tras la derrota del equipo de Zlatan Ibrahimovic, Los Ángeles Galaxy, el delantero sueco mostró su descontento y asegura que gracias a él el mundo sabe ahora sobre Carlos Vela y su club.

Cuando el partido finalizó, Zlatan se rodeó de reporteros y camarógrafos, a lo que él reaccionó:

"Imagínense si no estoy aquí después, están todos aquí, deberían estar allá hablando con ellos", dijo señalando al conjunto ganador.

Ante las preguntas de la prensa sobre la rivalidad que ahora existe entre estas dos escuadras de la Major League Soccer, expresó:

"Hice famoso al LAFC (Los Ángeles Football Club). Hasta a Vela hice famoso, debería estar feliz".

Además, aseguró que el duelo era como un entrenamiento para él, pues era un estadio muy chico, y que estaba acostumbrado a jugar ante 85 mil asistentes.

Después la eliminación de LA Galaxy, éste pudo ser el último partido de Zlatan Ibrahimovic en la liga de futbol de Estados Unidos, el cual quedó marcado por una seña obscena que realizó antes de abandonar la cancha.

"Sí me dijeron algo, pero lo disfruto, me dan adrenalina. Esto no es nada, no quiero faltarles al respeto", explicó respecto a la seña.