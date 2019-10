Astros despiden a ejecutivo tras incidente

Los Astros despidieron al asistente del gerente general Brandon Taubman por dirigir comentarios inapropiados hacia reporteras durante una celebración en el camerino, anunciando la decisión en medio de la Serie Mundial y colocando nuevamente los reflectores en el tema de la violencia doméstica en el béisbol.

El gerente de los Astros Jeff Luhnow se disculpó por la respuesta inicial del equipo el lunes, que fue la de acusar al reportero de Sports Illustrated de inventar la historia.

“La reacción original de los Astros fue equivocada, y lo asumimos como organización”, dijo Luhnow en conferencia de prensa en Nationals Park un día antes del tercer juego de la Serie Mundial.

“Hubo tantas personas involucradas en revisar y aprobar eso. No voy a entrar en detalles de eso. Pero sin importar quien lo escribió y quien lo aprobó, estuvimos mal. Fue incorrecto. Y nunca debió suceder. Aprendimos nuestra lección”.

Taubman se había disculpado previamente por utilizar lenguaje que fue “poco profesional e inapropiado” en el camerino después de la victoria del sábado sobre los Yanquis de Nueva York, que le aseguró a los Astros su lugar en la Serie Mundial.

Sports Illustrated reportó que el directivo se dirigió a gritos en repetidas ocasiones hacia un grupo de reporteras con comentarios sobre el cerrador mexicano Roberto Osuna, quien fue suspendido 75 partidos el año pasado por violar la política de violencia doméstica antes de ser canjeado de Toronto a los Astros.

Taubman gritó “¡Gracias a Dios que tenemos a Osuna!”, según el reporte de Sports Illustraded, que resaltó que hizo comentarios similares en reiteradas ocasiones, acentuándolos con lenguaje soez.

Después de una investigación de la oficina de Grandes Ligas y los Astros, Luhnow se reunió con Taubman y lo despidió antes de que el equipo viajara a Washington. Luhnow la describió como una “conversación bastante difícil”.

“Ha sido un empleado valioso. Lo contratamos hace más de cinco años y subió rápido en la organización”, comentó. “Es inteligente. Trabaja duro. Y esos comentarios que hizo fueron sorprendentes. No había tenido incidentes de este tipo antes.

No repite algún patrón ni nada, es por eso que fue sencillo creerle que era más inocente de lo que resultó ser”.

El comunicado inicial de Houston el lunes aseguraba que Sports Illustrated intentó “fabricar una historia donde no la había” y sostuvo que los comentarios de Taubman no iban dirigidos a las reporteras.

“No hay nada de ese comunicado inicial que sea preciso o defendible”, dijo Luhnow. “La impresión original que teníamos, sin investigar — y esa es nuestra culpa por no investigar — fue que se trataba de dos colegas platicando y que fueron escuchados accidentalmente y que los comentarios no iban dirigidos a nadie en particular, que no eran malintencionados ni ofensivos de ninguna forma, y solo en respaldo de un pelotero que había tenido una mala noche”.

“Pero mientras investigamos, nos quedó claro que fueron con la intención de ser escuchado. Y fueron completamente inapropiados”, añadió.