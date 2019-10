Acusan a Fabiola Campomanes de golpeadora

Ayer, a través de sus redes sociales el actor Jonathan Islas se le fue con todo a la también actriz Fabiola Campomanes, a quien acusó de haberlo golpeado, incluso la tachó de drogadicta.

Aunque se desconoce si el actor mantiene una relación amorosa con Fabiola, Jonathan no se quedó callado y mostró las heridas que supuestamente la actriz le provocó. Por si fuera poco, Islas aseguró que dentro de la casa de Fabiola supuestamente hay droga, situación que podría complicarse para la actriz, quien después de la agresión, todo parece indicar que huyó del lugar corriendo y no sabe nada de ella, pero Islas sí decidió denunciar la agresión.

"A toda la gente que no denuncia, ayer la señorita Fabiola Campomanes por drogada y borracha me empezó a pegar, y me rompió toda la boca, ya viene la policía para denunciar… no se dejen jóvenes. Hay personas que por más que quieran terminan así". En otras imágenes, y mostrando restos de sangre en sus manos, el artista contó: "como pueden ver estoy lleno de sangre, (Fabiola) se levantó, estaba yo durmiendo con ella, y me empezó a pegar, tengo sangre en la boca, en los labios, en los brazos, denuncien, siempre denuncien, no se queden callados". Finalmente, y al punto del llanto dijo: "señores esto es una cosa muy complicada, a veces piensan que los hombres le pegan a las mujeres, esta mujer me reventó el hocico de un put#$%, la señorita tiene drogas en su casa, ahorita se acaba de salir corriendo, estoy aquí en su casa, y estoy levantando un reporte porque la señorita me metió tres put%%& en el hocico por drogadicta".

Por su parte, la actriz dijo en un video que él fue el violento.