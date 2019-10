Sebastian Vettel y Lewis Hamilton no se sienten favoritos

Ayer se reunieron los dos pilotos más ganadores de la actualidad en la Fórmula 1, el británico Lewis Hamilton y el alemán Sebastian Vettel, previo al Gran Premio de México 2019.

Hamilton, de Mercedes, posee cinco títulos Mundiales, mientras que Vettel, de Ferrari cuenta con cuatro, y para esta temporada 2019 la lucha ya sólo está entre las flechas plateadas, Hamilton y el finlandés Valtteri Bottas.

Para que Lewis se corone en el Autódromo Hermanos Rodríguez este domingo necesita sacar 14 puntos de ventaja sobre su coequipero Bottas, un hecho difícil de conseguir para el británico, quien no se ve campeón en México.

"Quiero decir que no recuerdo si en una temporada he terminado 14 puntos por delante de Valtteri en algún momento y, si lo ha hecho, tal vez haya sido una carrera", detalló Hamilton en conferencia de prensa.

Reconoció que en la actualidad Ferrari es más veloz por lo que ve difícil hacerse de la pole position en el Hermanos Rodríguez. "Iremos al fin de semana sabiendo que Ferrari es enormemente rápido, generalmente en las rectas, y obviamente las rectas son un elemento poderoso del circuito, así que no sé cuándo obtendremos otra pole", comentó el actual líder de la F1, quien desde el GP de Alemania no es "poleman".

Por su lado, Vettel, en la misma rueda de prensa, negó que Ferrari sea favorito para quedarse con la victoria, lo cual no consigue la escudería italiana en el GP de México desde 1989.

"No lo sé (si somos favoritos). Obviamente miras la gran recta y hemos sido fuertes ahí, pero hay curvas y no es una de las pistas donde la eficiencia importe tanto, por lo que quizá y no podamos usar eso a nuestro favor", comentó el alemán, quien fue consciente que las curvas han sido el talón de Aquiles del equipo italiano.

En la conferencia también se dieron cita el anfitrión, el mexicano Sergio Pérez, de Racing Point, y el italiano Antonio Giovinazzi, de Alfa Romeo.

"Checo" reiteró su entusiasmo por correr ante su afición y el transalpino su ilusión por correr como piloto titular por primera vez en México.