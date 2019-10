Alicia Villareal aclara incidente que pasó su hija

Alicia Villareal niega que hayan abusado de su hija, asegura que todo lo que sucedió con Melanie fue una confusión y se desvirtuó todo lo que sucedió, fue Arturo Carmona que sin estar al tanto de los detalles de lo sucedido declaró que habían abusado de su hija.

La cantante explicó que su hija bajó de su coche, cuando escuchó que un sujeto venía corriendo y gritando un nombre, que no era el suyo, entonces continuó caminando hacia su escuela "el tipo la agarra del brazo y la voltea y le dice, 'Abigaíl que no sé qué' y bueno sí se asusta y se va, entonces ella estuvo en la escuela, hizo su día normal en la escuela y sólo fue que un tipo se confundió de muchacha y eso fue todo", explicó Villarreal.

Lo sucedido se lo comentaron a Carmona pero sin dar los detalles y como cualquier padre protector reaccionó a los hechos y por eso expresó su sentir a la prensa. "Y bueno le hablamos a su papá y él se quedó preocupado, tenía una obra de teatro en Monterrey y se quedó muy intranquilo y asustado entonces lo entrevistan después de la obra y lo dijo así, pero esto no fue más que un chico que peleó con su chava o no sé qué", comentó. Tampoco existe una denuncia contra el hombre por lo sucedido, "Yo fui a levantar una acta de hechos por haber sido una situación que sucedió afuera de la escuela, pero no una denuncia ni nada de eso", informó.

Alicia considera que a pesar de que sí se hizo grande la noticia por ser figuras públicas, su padre actuó como cualquiera lo hubiera hecho. "Como papás es una abuso, solamente que nosotros que somos figuras públicas la palabra abuso es una palabra muy extensa, hasta la niña nos dijo que qué nos pasaba, porque sí se dijeron muchas cosas".