Privatizan servicio de recolección

El Ayuntamiento de Lerdo privatizó ayer el servicio de limpia, recolección, traslado y disposición de la basura por el periodo que abarca la presente administración municipal.

La prestación del servicio por un tercero concluirá el 31 de agosto del 2022, y en la contratación deberá agregarse una cláusula condicionada donde la empresa ganadora salvaguarde los intereses laborales de los trabajadores que actualmente se desempeñan en el servicio de limpia.

El alcalde Homero Martínez Cabrera dijo que anualmente este servicio representa un costo de 65 millones de pesos para el Municipio, por lo que con esta medida y por medio de una corrida financiera que hizo la Tesorería Municipal, se estima que habrá un ahorro de hasta 10 millones de pesos al año.

Además, indicó que no será necesario someterlo al análisis y autorización del Congreso del Estado para que surta efecto, pues el periodo de contrato no rebasa el de la actual administración.

Comentó que, de acuerdo a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, será el Comité de Adquisiciones del Municipio quien determine el procedimiento de contratación, es decir, si será una licitación pública, una invitación cuando menos a tres personas o adjudicación directa.

Los votos en contra fueron de la fracción del PAN y de la regidora de Morena, Gloria Torres, mientras que una abstención fue de José Guadalupe Padilla Saldívar, regidor del PRI, quien argumentó que no estaba de acuerdo, pues los trabajadores y sus familias "merecen mi respeto, mi cariño, mi atención, porque en campaña nos recibieron... No estaré a favor de la privatización de la basura".

En sesión ordinaria de Cabildo celebrada ayer en Lerdo, y previo a la votación, el regidor panista Ángel Francisco Luna Puente comentó que su negativa a la concesión del servicio es debido a que no está bien sustentada.

Indicó que el Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2020 que aprobó ayer mismo el Cabildo es "ajustado", por lo que la prestación del servicio de limpia por un tercero le causará al Municipio un crédito laboral, pues habrá 160 empleados de ambos Sindicatos del Ayuntamiento que dejarán el trabajo y habrá que indemnizarlos conforme a la ley.

Por su parte, el regidor Samir Rivera, de Movimiento Ciudadano, propuso que con este nuevo esquema de recolección el Municipio se asegure de que los trabajadores no se queden sin empleo y que la empresa ganadora se comprometa a contratarlos.

