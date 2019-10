La Serie Mundial viaja a Washington Astros despiden a ejecutivo tras incidente

- Saliendo del terreno después del último out, Juan Soto sonrió al cercarse al manager Dave Martínez e indicó dos con los dedos.

"Dos más", le dijo Soto a Martinez.

Para entonces, el estadio Minute Maid Park en Houston estaba casi vacío y en silencio, a excepción de un pequeño grupo de aficionados detrás de la caseta de Washington.

Basta decir que se verá y oirá muy diferente hoy por la noche en el Nationals Park.

A medio camino de conquistar un campeonato de Serie Mundial en una ciudad que no ha tenido una corona desde 1924, todo le salió bien a Washington al sacar una ventaja de 2-0 sobre los Astros de Houston, que eran fuertes favoritos al arrancar.

No es que nadie esperase esto.

¿Esos apretados, tensos duelos de pitcheo que se preveían con los ases Gerrit Cole, Max Scherzer, Justin Verlander y Stephen Strasburg en el montículo?, no.

"Justo cuando todos pronosticamos lo que se supone que pase, este deporte te enseña que sabes quizás menos y menos mientras más tiempo pasas", dijo el manager de los Astros AJ Hinch.

En lugar de ello, la estrella hasta ahora ha sido un bateador (Juan Soto, apenas en su primera campaña completa y que ya tiene una propensión a rendir a la hora buena).

Fue el hit del jardinero dominicano en el octavo inning el que encendió la remontada de los Nationals para vencer a Milwaukee en el juego de comodines en la Liga Nacional. Y entonces bateó el jonrón del empate en el decisivo quinto juego de la serie divisional contra los Dodgers.

Y parece que apenas empezaba.

Suma cuatro hits en siete turnos, con un jonrón y dos dobletes en la Serie Mundial, empujando tres carreras y anotando tres, además de robarse una base.

Y no podía ser más oportuno (cumple 21 años hoy, cuando Aníbal Sánchez abrirá por los Nacionales contra Zach Greinke. Será el primer partido de Serie Mundial en Washington desde 1933, con los Senadores).

Imagínese la fiesta de amor para Soto por los fanáticos de Washington en el Nationals Park.

"Va a ser increíble", dijo Soto. "No puedo esperar".

Soto y los Nacionales sellaron una victoria de 12-3 el miércoles por la noche e hicieron lucir horribles a los Astros de paso.

"Claramente, los Nats jugaron mejor que nosotros. Llegaron a nuestra casa y jugador dos partidos realmente buenos", dijo Hinch. "Vamos a tratar de olvidarnos del tercio final de este partido. No quiero ponerlo todo como un partido horrible. Fueron tres innings horribles para nosotros".

Solamente tres de los últimos 25 equipos en perder los dos juegos en casa bajo el formato 2-3-2 han remontado para ganar el título. Los últimos fueron los Yanquis en Atlanta en 1996.

Los Astros encabezaron las mayores con 107 victorias y ahora necesitan ganar dos de tres para poder enviar la serie de regreso a Houston.

"No puedes machacarte con dos partidos en los que no todo salió bien. Algo nos sale, una pelota nos favorece, una línea encuentra un hueco en lugar de un jugador, y todo cambia", dijo Verlander.

Lo cierto es que los Nacionales también saben lo que tienen que hacer. Han ganado ocho en fila esta postemporada y 18 de 20. Nadal mal para un equipo que no olvida que llegó a tener marca de 19-31 y afrontaba un sombrío panorama.

Desde luego, eso fue en mayo. Esto es octubre.

"Sólo estamos jugando pelota", dijo Howie Kendrick, el MVP de la serie de campeonato. "La suerte te acompaña".

- Los Astros despidieron al asistente del gerente general Brandon Taubman por dirigir comentarios inapropiados hacia reporteras durante una celebración en el camerino, anunciando la decisión en medio de la Serie Mundial y colocando nuevamente los reflectores en el tema de la violencia doméstica en el béisbol.

El gerente de los Astros Jeff Luhnow se disculpó por la respuesta inicial del equipo el lunes, que fue la de acusar al reportero de Sports Illustrated de inventar la historia.

"La reacción original de los Astros fue equivocada, y lo asumimos como organización", dijo Luhnow en conferencia de prensa en Nationals Park un día antes del tercer juego de la Serie Mundial.

"Hubo tantas personas involucradas en revisar y aprobar eso. No voy a entrar en detalles de eso. Pero sin importar quien lo escribió y quien lo aprobó, estuvimos mal. Fue incorrecto. Y nunca debió suceder. Aprendimos nuestra lección".

Taubman se había disculpado previamente por utilizar lenguaje que fue "poco profesional e inapropiado" en el camerino después de la victoria del sábado sobre los Yanquis de Nueva York, que le aseguró a los Astros su lugar en la Serie Mundial.

Sports Illustrated reportó que el directivo se dirigió a gritos en repetidas ocasiones hacia un grupo de reporteras con comentarios sobre el cerrador mexicano Roberto Osuna, quien fue suspendido 75 partidos el año pasado por violar la política de violencia doméstica antes de ser canjeado de Toronto a los Astros.

Taubman gritó "¡Gracias a Dios que tenemos a Osuna!", según el reporte de Sports Illustraded, que resaltó que hizo comentarios similares en reiteradas ocasiones, acentuándolos con lenguaje soez.

Después de una investigación de la oficina de Grandes Ligas y los Astros, Luhnow se reunió con Taubman y lo despidió antes de que el equipo viajara a Washington. Luhnow la describió como una "conversación bastante difícil".

"Ha sido un empleado valioso. Lo contratamos hace más de cinco años y subió rápido en la organización", comentó. "Es inteligente. Trabaja duro. Y esos comentarios que hizo fueron sorprendentes. No había tenido incidentes de este tipo antes. No repite algún patrón ni nada, es por eso que fue sencillo creerle que era más inocente de lo que resultó ser".

El comunicado inicial de Houston el lunes aseguraba que Sports Illustrated intentó "fabricar una historia donde no la había" y sostuvo que los comentarios de Taubman no iban dirigidos a las reporteras.

"No hay nada de ese comunicado inicial que sea preciso o defendible", dijo Luhnow. "La impresión original que teníamos, sin investigar - y esa es nuestra culpa por no investigar - fue que se trataba de dos colegas platicando y que fueron escuchados accidentalmente y que los comentarios no iban dirigidos a nadie en particular, que no eran malintencionados ni ofensivos de ninguna forma, y solo en respaldo de un pelotero que había tenido una mala noche".

"Pero mientras investigamos, nos quedó claro que fueron con la intención de ser escuchado. Y fueron completamente inapropiados", añadió.