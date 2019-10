'Clásico español' se jugará en diciembre

l reprogramado clásico entre el Barcelona y Real Madrid se jugará el 18 de diciembre, pese al reiterado rechazo de la Liga española por la nueva fecha.

La Liga anunció que recurrirá a entidades deportivas y judiciales para que fallen si los clubes y la federación españoles cumplieron con los procedimientos correctos al reprogramar el partido en el Camp Nou del Barcelona. La fecha original era este sábado, pero fue aplazado debido a que independistas catalanes convocaron a una manifestación en la capital de la región del noreste español.

El rechazo de la Liga obedece a que se jugará a mitad de semana - un miércoles - lo que supone una menor teleaudiencia.

En un comunicado, la Liga afirmó que la nueva fecha causa un "daño irreparable al futbol español".

La Liga, sin embargo, dijo que no solicitará medidas cautelares mientras se toma una decisión. El proceso tardaría varios meses, lo que significa que se conocerá mucho después de realizado el partido.

Explicó que el tiempo procesal de la tramitación de las medidas cautelares generaría una "incertidumbre en los aficionados de España y de todo el mundo, que disfrutan de nuestra competición a través de más de cien operadores de televisión nacionales e internacionales en más de 180 países".

La Liga había propuesta que se jugará el 7 de diciembre, un sábado, para beneficiar a los dueños de los derechos televisivos. Además, se tienen pautados partidos de la Copa del Rey para el 18 de diciembre y el Mundial de Clubes estará en marcha en Catar.

El arquero del Barcelona Marc-André ter Stegen empieza a impacientarse por tener que salir al rescate de sus compañeros.

Las intervenciones del portero alemán fueron clave para que el Barcelona saliera victorioso 2-1 en su visita al Slavia Praga el miércoles en la fase de grupos de la Liga de Campeones

Con profunda autocrítica, Ter Stegen manifestó que "no hemos jugado al nivel que queríamos".

"Menos mal que hemos sacado puntos, que es lo más importante. Pero es necesario hablar de algunas cosas", añadió.

Stegen se cuidó de apuntar directamente a alguien en particular. "Hay cosas que hay que mejorar, unas cuantas. Es algo interno, no quiero hablarlo aquí", señaló. "Me gustaría hablar primero con los que están en el campo".

Con sus notables atajadas, confianza absoluta y sobria salida del balón, Ter Stegen se ha convertido en una pieza esencial del Barça. Ha dejado atrás los titubeos que tenía cuando llegó procedente del Borussia Mönchengladbach en 2014.