Robert Dante Siboldi ya planea el próximo torneo azul

Aún con la ilusión de llegar a la liguilla del Apertura 2019, el técnico uruguayo Robert Dante Siboldi ya piensa en el próximo semestre, consciente de que todos se están jugando el puesto.

"Si bien se empezó a planear, estamos enfocados en los cuatro partidos que nos restan, estamos tratando de jugar cada partido como una final y vamos a jugar por la calificación en cada partido", señaló en rueda de prensa.

Tras la práctica del equipo en las instalaciones de La Noria, el estratega comentó que empieza con la planeación porque no se puede realizar al final del torneo y deben hacerlo con anticipación.

"Estamos observando desempeños y rendimientos de los que están y aquí todos estamos jugándonos el puesto en cada entrenamiento y partido, nadie está seguro, entonces hay que ver bien, analizar el resto del torneo para ver quién puede continuar", apuntó.

Siboldi reconoció que por errores propios están fuera de la zona de liguilla, "nos encontramos solos con esta situación, dejamos ir puntos con nuestros propios errores, estamos contra las cuerdas y no depende de nosotros".

Para su partido de la jornada 15 de visita ante Tigres, aseveró que su objetivo como estratega es que el equipo logre triunfos mereciéndolos, pues no le gusta ganar "como sea".

16 PUNTOS suman los celeste en el actual torneo, ubicados en el puesto 14 de la tabla general.

"Ganar como sea no me cuadra, no me gusta, siempre intento ganar mereciéndolo", aseguró el estratega, quien dejó en claro que busca que la idea futbolística sea la misma, con variantes de acuerdo al rival.

"Cambian las estrategias para cada rival, la alineación de acuerdo a lo que podemos entender que para ese partido es la mejor opción, tener variantes, todo se puede trabajar e implementar en cada partido, no cambiaré en ese aspecto y no comparto eso de ganar como sea, detesto que digan eso", añadió.

Tras descartar que haya comunicación entre alguno de sus pupilos para llegar a Chivas, ahora Ricardo Peláez es director deportivo, manifestó que el delantero ecuatoriano Bryan Angulo sigue en proceso de adaptación.

"Nos estamos decidiendo por Milton (Caraglio) y mientras cumpla seguirá, pero también están (Martín) Cauteruccio y (Santiago Giménez), hay cuatro para la misma posición", acotó Dante Siboldi.

El chileno Igor Lichnovsky, defensa de Cruz Azul, sufrió un esguince en la rodilla derecha y prácticamente se encuentra descartado para ser tomado en cuenta en el partido ante el campeón del futbol mexicano.

El cuadro celeste dio a conocer el reporte médico semanal y aparece el zaguero sudamericano con un esguince y el tiempo de recuperación está reservado a su evolución.

Igor trabajó al parejo de sus compañeros el lunes, pero se ausentó de las últimas dos prácticas y se realizó una resonancia magnética que arrojó la lesión, por lo cual estaría en duda para el juego de la fecha 15.

El zaguero andino, titular indiscutible este torneo cuando Pedro Caixinha dirigía al equipo, solo jugó 10 minutos ante América y se quedó en la banca en la derrota de la Máquina contra Morelia.