Impartirá IEM taller para mujeres emprendedoras

El Instituto Estatal de las Mujeres (IEM) Región Laguna en coordinación con la Casa de la Cultura Ernestina Gamboa, impartirán un taller de "Plan de Negocios" para mujeres emprendedoras que tengan o quieran iniciar un negocio.

Se llevará a cabo el día viernes 1 de noviembre de las 9:00 a las 15:00 horas y continuará el viernes 8 en el mismo horario. Ahí les proporcionarán el material necesario para las dinámicas que se impartirán.

Maricarmen Avalos, titular del IEM Laguna, dijo que en este taller las mujeres emprendedoras adquirirán conocimientos sobre cómo invertir, analizar competencias y satisfacer el mercado de acuerdo a su lugar de residencia y la situación actual del país, "para que sea un negocio que verdaderamente les funcione" señaló.

Es para mujeres a partir de los 18 años y no hay límite de edad, "mientras ellas tengan entusiasmo de aprender la edad no importa (...) esta es una herramienta muy importante para las mujeres que quieren salir adelante, en ocasiones las mujeres que viven situaciones de violencia no se deciden a salir de ella porque no saben cómo solucionaran la parte económica, lo importante es que estén empoderadas y que puedan decidir que desean hacer".

En el IEM se les brinda atención psicológica y jurídica completamente gratuita, pero también es muy importante darles las herramientas para generar ingresos que les den seguridad y estabilidad económica a sus vidas, "todo va aunado, necesitan tener un cambio mental y en sus actividades para que pueda reflejarse en ellas y sus familias" mencionó la funcionaria pública.

Agregó que las mujeres que desean asistir al taller deben acudir previamente al IEM, ubicado en Matamoros #259 norte en Ciudad Lerdo, o llamar al número de teléfono 8727255517 para mayor información.