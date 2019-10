Corporaciones de seguridad acaparan quejas en Durango

Un total de 895 quejas ha recibido la Comisión de Derechos Humanos en Durango en este año, principalmente en contra de las corporaciones de seguridad, de las cuales 442 afectan a mujeres y 321 son faltas a la legalidad.

Marco Antonio Güereca Díaz, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Durango, señaló que, en comparación con el año anterior, hay una pequeña reducción.

Explicó que se considera falta a la legalidad cuando un servidor público actúa contrario a lo que la ley establece, se toma atribuciones que no le corresponden u omite actuar, de ahí que advirtió la importancia de capacitar y preparar a los servidores públicos, que únicamente pueden hacer lo que la ley les faculta.

El funcionario dijo que hay 152 quejas que son llamadas de trato cruel, inhumano o degradante, y muchas veces son de forma, en el sentido de que se podrían prever si las dependencias de Gobierno tuvieran áreas que enseñaran y capacitaran sobre el trato digno a las personas.

"Todas las personas merecemos un trato digno, no importa que sea rica, pobre, preparada o no preparada, todos merecemos un trato digno; si las dependencias estatales, federales y municipales trabajaran en eso, muchas de esas quejas no llegarían, porque son quejas donde la ciudadanía considera que fue tratada indignamente y de forma justa presentan su queja", expuso.

Güereca Díaz señaló que este año se arrancó con recomendaciones en relación con quejas de fondo, que fue el acoso y tocamientos de un docente a niños y niñas de primaria. Consideró que en este caso debe existir necesariamente una sanción y una recomendación, mientras que en las mencionadas anteriormente puede existir una conciliación.

"Se debe privilegiar el capacitar al personal que está en contacto con la ciudadanía", dijo.

Dijo que este año se han emitido 19 recomendaciones, entre ellas, a presidencias municipales de Guadalupe Victoria y Durango capital, así como a la Secretaría de Educación, a la Fiscalía General del Estado y a la Secretaría de Seguridad Pública.