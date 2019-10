Leo Dan opina de José José

El cantautor argentino Leo Dan opina que José José sí estaba embrujado y le hubiera gustado que se acercara a una iglesia para librarse de todo el mal que lo rodeaba, e incluso recordó que rezó por él en su momento.

"Hace como cinco o seis años en Los Ángeles, yo dije, 'José yo voy a orar por ti porque no puede ser que tú no puedas cantar y me acuerdo que oré y recibió la oración y todo y cantó bien esa noche, cantó con su dificultad y todo'", dijo Leo Dan a su paso por la alfombra roja de Expo Compositores 2019.

El "Príncipe de la canción" dejó ver que creía en este tipo de prácticas, cuando publicó en su libro autobiográfico, Ésta es mi vida en el 2008, que había consultado a clarividentes y expertos en esotería.

"Y yo dije, 'seguro que le han hecho daño a José José, de esas brujerías de esos celos, de todo, yo no sé, pero hubiera sido interesante que José hubiera ido a una iglesia donde los pastores lo liberen de eso, pero bueno el tiempo es el que determina el Señor y él sabe cuándo se lo tenía que llevar'", opinó el compositor argentino. Además el ganador al Grammy como mejor compositor también informó que, Sarita no dejaba que viera a su amigo y quiere creer que la razón era porque ya se encontraba en muy mal estado de salud.

"Mi hermano, mi amigo, es más yo vivía en Miami y siempre nos veíamos y desgraciadamente a finales de los tiempos de él no nos lo dejaban ver, porque estaba muy mal y no querían que lo vieran así, pero bueno el Señor sabe lo que hace y espero que no nos llame a nosotros para hacerle coro", comentó.

"Claro que siempre nos veíamos, la última vez, bueno siempre estábamos esperando órdenes de su esposa, de Sarita que nos dijera cuando lo podíamos ver, porque nosotros nos reuníamos mucho con Alejandro Jaen, que era muy amigo de ellos y siempre en las fiestas que hacíamos estaba José", ahondó.

Leo Dan siempre le ofreció apoyo a su amigo José José y siempre estaba pendiente de lo que necesitara, pero al parecer con su esposa Sara ya no pudieron hacer mucho juntos, "es más me quedó debiendo una cena, porque yo lo invité a mi casa y la mujer era vegetariana así que estábamos por un problema muy serio".

"Hay una anécdota muy linda, yo fui un día a la casa de él ya no me acuerdo por qué, pero le dije a la chica que trabajaba ahí, '¿está José José?' y la chica me dijo, 'No sé, no sé' (risas) bueno está buena esa", recordó con humor el argentino.

En el marco de la quinta edición de Expo Compositores 2019, de la Sociedad de Autores y Compositores de México (SACM), se le realizó un homenaje a Leo Dan para celebrar su gran trayectoria artística.

En la alfombra roja previo al evento, desfilaron algunos invitados especiales, así como algunos cantantes que interpretaron algunas canciones en honor al cantautor de innumerables éxitos como Te he prometido, Como te extraño mi amor, Tú me pides que te olvide, Mary es mi amor, Tu llegaste cuando menos te esperaba, Celia, Esa pared.