Salma Hayek anuncia 'segundo trago' de Monarca

La actriz mexicana Salma Hayek, nominada al Oscar en 2003 por la película Frida, confirmó que la segunda ronda de Monarca, serie que produce, llegará a la plataforma de streaming en 2020.

Fue a través de sus redes sociales que la veracruzana, con una fotografía junto a Irene Azuela, Osvaldo Benavides y Juan Manuel Bernal, protagonistas de dicha historia, anunció los nuevos capítulos.

"Para los que se quedaron con sed, ya pedimos el segundo trago.

Monarca regresa en 2020", mientas que Netflix Latinoamérica hizo lo propio en su cuenta: "La venganza es un trago dulce y los Carranza lo saben. Monarca, segunda temporada 2020".

Los fans no dudaron en aplaudir la noticia, resaltar la calidad de la producción y reconocer al gran elenco, por lo que dijeron esperar "con ansias" el próximo año para continuar con el drama familiar que liberó su primera temporada el 13 de septiembre. Días después de su estreno, Salma Hayek compartió que su producción "fue número uno de toda la programación de Netflix" ese fin de semana.

Monarca, dirigida por Fernando Rovzar, sigue a los Carranza, una de las familias más poderosas de México, dueña de un imperio tequilero con cientos de años de tradición y que alcanzó el poder a través de la corrupción.

Un día antes de hacer el anuncio de Monarca, Salma Hayek utilizó su cuenta en redes sociales para enviar una felicitación a su amigo, el también actor Ryan Reynolds, quien este miércoles cumple 43 años.

La actriz compartió en Instagram una fotografía en la que luce cabello rubio y aparece sonriendo y sujetando una botella de ginebra, mientras que Ryan hace un gesto extraño junto a ella.

"Sí, Ryan, estoy usando tu cumpleaños para publicar esta foto en la que no me veo tan mal, mientras tú te ves golpeadísimo, y también quiero aprovechar esta oportunidad para recordarte que me ibas a mandar unas botellas de tu ginebra Aviation para mi cumpleaños y ¡que fue hace casi dos meses! Si quieres ver más fotos tuyas checa mis historias. Ah y por cierto, feliz cumpleaños", escribió la actriz.

Momentos después, el actor contestó: "Te enviaré tanta ginebra que podría arruinarte la vida. Además, su piscina ya no está llena de agua. Vamos ... toma un sorbo". A lo que Hayek reaccionó con "asegúrate de que lleguen antes de que yo tenga 100!!!".