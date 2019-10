Carlos Sainz encantado con el GP de México

El piloto español Carlos Sainz, de McLaren, se siente querido y arropado por la afición tricolor, por lo que le encanta el Gran Premio de México, y de paso admitió una buena amistad con su homólogo Sergio Pérez.

Incluso descartó ocupar el lugar de la leyenda española Fernando Alonso, quien también era muy querido por los seguidores mexicanos, pues Sainz poco a poco se ha ganado el aprecio del público anfitrión.

“Siempre me he sentido querido; no necesito tomar el lugar de Alonso porque desde que llegué aquí en 2015 a hacer un show en el Zócalo tuve un recibimiento espectacular. La sensación de entrar en el estadio con toda la gente, es la más bonita durante el Gran Premio", mencionó a la prensa.

El volante admitió una buena relación con el piloto mexicano Sergio Pérez, de Racing Point, con quien luego tiene salidas en Madrid. “Me llevó muy bien con el ‘Checo’, siempre he tenido buena relación con él, nos vemos fuera de los circuitos para cenar, para compartir momentos fuera de la pista, hay días que vive en Madrid, es de los pilotos con los que mejor me llevo", mencionó.

Por otro lado, se dijo entusiasmado por ocupar el sexto lugar del Campeonato de Pilotos, por detrás de los dos Mercedes, dos Ferrari y el Red Bull, del holandés Max Verstappen, muestra del crecimiento de McLaren. “Hemos mejorado, eso se nota, pero hay que exigir.

“La posición que tenemos ahora es mejor que la del año pasado, pero hay que exigir de más cada día. Refleja el buen año que estamos haciendo. Para Mclaren es importante seguir aprendiendo, tenemos mucho por delante como equipo, nos falta rebajar más de un segundo por vuelta, entonces tenemos mucho trabajo por hacer”, destacó.