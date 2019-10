Nueva serie de Lizzie McGuire presume regreso del elenco original

"Estamos parados en lo que pronto será la sala de estar McGuire. ¿Qué pasa fam? Hacemos esto #lizziemcguire #disneyplus", escribió la también cantante en su publicación de Instagram donde aparece junto a Jake Thomas, Hallie Todd y Robert Carradine.

Tras compartir la fotografía, rápidamente los fanáticos de la serie comenzaron a viralizar sus reacciones en redes, donde compartieron la imagen de cómo lucían en el 2004 éstos actores que integraban la familia de "Lizzie", su hermano "Matthew", su madre "Joe" y su padre "Sam McGuire".

No, I'm not okay right now. Thanks for asking. #LizzieMcGuire pic.twitter.com/bobUbhH5Fr