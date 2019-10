Adeudan participaciones federales a Coahuila por 600 mdp: Riquelme

El gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís declaró que actualmente la federación le adeuda a Coahuila alrededor de 600 millones de pesos que hasta ahora se han dejado de recibir vía participaciones. Para este año la proyección era recibir alrededor de 26 mil millones de pesos.

Y aunque aún no los da por perdidos, porque dice que habrá que esperar el último ajuste proyectado para antes de que cierre el año, destaca que no se ha recibido lo que corresponde a una entidad que ha incrementado sus ingresos propios en este 2019, por el orden de los mil millones de pesos, arriba de lo presupuestado en 2018 y que tiene además un ritmo de crecimiento de casi 4 por ciento, muy superior a la media nacional.

Afirma que por lo tanto, "no nos quedamos con los brazos cruzados…. Coahuila hizo su tarea".

La captación de ingresos propios, han venido a compensar el atraso en la llegada de las participaciones federales, "pero no es lo justo, lo justo es que nos den las participaciones que nos tocan".

Por la falta de esos recursos, indica Riquelme Solís que se han dejado de realizar algunas acciones. "Coahuila tiene calidad moral para reclamar más recursos, porque ha dado resultados positivos en sus indicadores".

Atribuye la demora de la entrega de participaciones a posibles fallas en la fórmula de distribución y a la caída en la recaudación federal.

Según el gobernador, Coahuila es un ejemplo en crecimiento y "en ello es destacable la participación de las universidades, la oferta de mano de obra calificada, el aumento en la derechohabiencia en el IMSS, la seguridad, la captación de inversiones y la generación de empleos, alrededor de 5 mil en un lapso de dos meses".

Y en estos logros no hay casualidades sino un trabajo persistente para atraer inversiones y generar todas las condiciones que permitan más empleos.

Riquelme dice que su "cabildeo" es directamente con el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador y sus secretarios de manera directa por lo que respecta a la entrega de más recursos .

Manifiesta que el panorama del presupuesto federal 2020 no es nada alentador por la serie de fondos federales que tienden a desaparecer y los rubros en los que se aprobaron recortes de recursos en forma importante.

"No es necesario llorar ahorita..estamos discutiendo el tema del presupuesto para que a Coahuila le vaya mejor dentro de la próxima aprobación del Presupuesto. Todavía no podemos hablar… estamos tratando de consensuar presupuestos viables, en educación, desarrollo social y económico e infraestructura carretera y ya si no se da pues hablaré con ustedes para comentar lo que fue recortado".

"Hay que esperar la decisión sobre el PEF 2020, pero poner sobre la mesa las necesidades de cada entidad federativa para el crecimiento económico".

El gobernador estuvo al mediodía acompañando a Esteban Moctezuma Barragán, secretario de Educación Pública, en evento realizado en la Universidad Tecnológica de Torreón UTT y dijo que se le hicieron diversos planteamientos dentro del sector educativo y el apoyo que se requiere para mejorar la infraestructura en un estado donde la educación es uno de los rubros prioritarios, así como la basificación que son necesarias.