Cabildo de Lerdo aprueba anteproyecto de Ley de Ingresos 2020

El Cabildo del Ayuntamiento de Lerdo aprobó este jueves el anteproyecto de Ley de Ingresos, Presupuesto de Egresos y Tabulador de Sueldos para el ejercicio fiscal 2020 que será turnado antes del 31 de octubre al Congreso del Estado de Durango para su revisión y para ver si tendrá algún ajuste o si será aprobado como tal.

La Ley de Ingresos fue votada en sesión ordinaria por unanimidad mientras que el Presupuesto de Egresos fue por mayoría, con dos abstenciones de la fracción del PAN. En el Tabulador Salarial, se contabilizaron 11 votos a favor y 6 en contra, de las fracciones del blanquiazul y de Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

En su intervención, el regidor panista Ángel Francisco Luna Puente criticó el Tabulador de Sueldos propuesto en el anteproyecto para el ejercicio fiscal 2020. Señala que "hay una enorme diferencia" entre los rangos salariales mínimos de los puestos y los rangos máximos, lo que permite discrecionalidad.

El edil dijo que en el Tabulador Salarial tampoco se establece cuántos de los puestos que se mencionan se encuentran actualmente ocupados y agregó que siendo esta una de las obligaciones de la Ley de Transparencia, lo ideal sería que se le mostrarán datos reales a la ciudadanía.

"Permite que un director gane 10 mil pesos o 50, dependiendo del puesto y de la forma en que quede la relación con el Ejecutivo municipal, esconde los verdaderos sueldos de los funcionarios, porque no sabemos si el funcionario a, b, o c, gana 10 o gana 50 porque el rango tal como se nos presenta es muy amplio y también esconde el sueldo de nosotros los regidores, si estamos seguros de que desempeñamos un buen trabajo no habría porqué esconderlo", explicó.

Un ejemplo que citó fue en el caso de las secretarias o auxiliares administrativas. Según el regidor, en el Tabulador Salarial, el sueldo mínimo son 2 mil 800 pesos mensuales "no existe, no hay nadie que gane esa cantidad" mientras que el máximo es de 22 mil pesos.

Por su parte la regidora por Morena, Gloria Torres señaló que "debe de haber transparencia para que la sociedad esté conforme porque ni siquiera nosotros los regidores sabemos cuánto gana cada trabajador de la administración".

Este mismo día, también se aprobó lo referente a modificar el Bando de Policía y Gobierno y el Reglamento Interno del Municipio para que el Ayuntamiento pueda sesionar en Cabildo Abierto.

Como cada jueves, la sesión ordinaria se realizó en el salón Azul de la presidencia municipal, a las 8:30 horas.