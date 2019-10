Adele sorprende al lucir nueva figura

Adele ha sorprendido tras reaparecer ante las cámaras luciendo una nueva figura.

Luego del anunció de su divorcio con Simon Konecki el pasado mes de abril, la cantante había permanecido fuera el ojo público, pues intentaba arreglar rápidamente los acuerdos de sus separación.

Sin embargo, durante la celebración de cumpleaños del rapero Drake el miércoles, la británica apareció luciendo un entallado vestido negro que mostraba sus nuevas curvas.

Adele luce ahora más delgada, pues anteriomente había revelado que estaba practicando pilates para cuidar de su cuerpo.

Desde su último álbum lanzado en el 2015 llamado 25, la intérprete de Someone Like You prepara ahora un nuevo disco que incluirá temas inéditos.