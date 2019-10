Coldplay revela el nombre de sus canciones en periódicos de todo el mundo

La revelación comenzó desde los clasificados de el Reino Unido, al norte de Gales y Devon, pero también aparecieron en Sydney Morning Herald de Australia, Otago Daily Times en Nueva Zelanda y Le Monde en Francia.

El grupo británico anunció que lanzaría nuevo álbum (el primero en cuatro años) el 22 de noviembre en una carta que compartió en redes sociales.

“Durante los últimos 100 años o más, hemos estado trabajando en una cosa llamada Everyday Life”, escribió.

El anuncio, que aparece en las ediciones del miércoles de varios impresos internacionales, señala que el nuevo material discográfico se dividirá en dos sesiones llamadas Sunrise y Sunset.

Interesting way to announce album tracklisting @coldplay @westaustralian page 61 in the classifieds. #Coldplay #EverydayLife pic.twitter.com/fYgJs1Iqkp

Coldplay tiene vínculos tanto con Devon y Gales, Inglaterrra, debido a que el vocalista Chris Martin es originario de Exeter en Devon y su guitarrista Jonny Buckland creció en Gales, incluso, este último trabajó durante un tiempo para el medio Daily Post de ese lugar.

I once had a holiday job at the Daily Post, placing photos of houses for sale. I wasn't very good at it. JB https://t.co/tYquPUn8S4