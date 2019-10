Verónica Castro ya no era nadie, la retiraron desde antes: Montserrat Oliver

Todo parece indicar que la polémica tras el supuesto romance entre Verónica Castro y Yolanda Andrade que se dio a conocer en agosto aún no llega a su fin, y es que la conductora Montserrat Oliver rompió el silencio sobre la actriz de La casa de las flores.

Luego de que Castro anunciara su retiro del mundo del espectáculo tras el escándalo que surgió con Andrade, quien aseguró haber mantenido una relación amorosa con ella, su amiga y compañera en el programa Montse & Joe compartió su opinión.

Tras ser abordada por reporteros del programa El Gordo y la Flaca para cuestionarle sobre el retiro de la madre de Cristian Castro, esta mencionó que todo se trataba de una farsa.

"Ya sabía, eran mentiras, hombre", señaló.

Además aseguró que su decisión fue para hacerse la víctima y ganar publicidad.

“La única que está ganando es Verónica Castro con tanta publicidad que le hacen cuando ya no era nadie. La retiraron desde antes”, declaró Oliver.

Tras las declaraciones de Yolanda Andrade sobre su supuesta relación con la actriz de Rosa Salvaje, esta compartió un mensaje en Instagram para despedirse de su público alegando estar afectada y cansada de aguantar el conflicto.

"Así es, mi Cris, y quisiera aprovechar esta canción que dice tantas cosas para mí y hacer de su conocimiento, que me merece tanto respeto, a este público infinito que me ha dado tanto, que me ha regalado sus frases, su tiempo, su cariño, que elegí hoy, que es el día de mi santa madre María de Guadalupe, y en su nombre les digo adiós”.