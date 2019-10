Lerdo aprueba privatizar servicio de recolección de basura

Después de un largo debate, este jueves el Cabildo del Ayuntamiento de Lerdo aprobó por mayoría privatizar el servicio de limpia, recolección, traslado y disposición de la basura.

La prestación del servicio por un tercero concluirá el 31 de agosto del 2022 y en la licitación deberá agregarse una cláusula condicionada en donde la empresa ganadora salvaguarde los intereses laborales de los trabajadores que actualmente se desempeñan en el servicio de limpia.

El alcalde Homero Martínez Cabrera dijo que con esta medida habrá un ahorro de 10 millones de pesos al año y agregó que de acuerdo a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del sector público, será el Comité de Adquisiciones quien determine el procedimiento de contratación, es decir, si será una licitación pública, una invitación cuando menos a tres personas o una adjudicación directa.

Los votos en contra fueron de la fracción del PAN y de la regidora de Morena, Gloria Torres mientras que una abstención fue de José Guadalupe Padilla, regidor del PRI y quien argumentó que no estaba de acuerdo con la privatización pues "hasta el día de hoy, yo no tengo un solo documento para analizar" además de que señaló que los trabajadores y sus familias"merecen mi respeto, mi cariño, mi atención porque en campaña nos recibieron...no estaré a favor de la privatización de la basura".

En sesión ordinaria de Cabildo celebrada esta mañana en Lerdo, y previo a la votación, el regidor panista Ángel Francisco Luna Puente se dirigió al segundo regidor priista Manuel Sánchez Calzada y secretario general de la Federación de la CTM en Lerdo: "Me extraña regidor que usted no quiera participar, tomando en cuenta que usted ha sido líder sindical y esta decisión le afecta a sus agremiados, me extraña, pero bueno".

El panista, comentó que su negativa a la concesión del servicio es debido a que la propuesta no está bien sustentada.

"Nos presentaron un documento de 45 hojas para darnos a conocer la situación del servicio público de recolección de basura, de esas 45 hojas, fácilmente 20 las sacaron de Wikipedia... datos intrascendentes, otras 10 hojas son fotografías que con una anotación con pluma nos pusieron de qué estaban descompuestos los vehículos, yo tengo la fortuna desde hace tiempo de dar clase en una universidad y créanme que les hubiera regresado el trabajo así.

"Hay 5 hojas que hablan del tema, de las 5 hojas, 3 son gráficas...en todas alguien porque nadie firmó ese documento, estableció que el ahorro sería con pesos y centavos, ¿cómo le hizo para llegar a ese cálculo?, quien sabe, yo se lo pregunté en la comisión (de Servicios Públicos) y no tenía la más remota idea", expresó.

Indicó que el Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2020 que aprobó este mismo día el Cabildo es "ajustado" por lo que la prestación del servicio de limpia por un tercero, le causará al Municipio un crédito laboral pues habrá 160 empleados de ambos Sindicatos del Ayuntamiento que dejarán de trabajar y habrá que indemnizarlos conforme a la ley.

"Eso es un dato que ni siquiera venía en el proyecto que se nos hizo llegar. Es un dato que no se ha analizado que no conocemos, está el tema del acta de la Entrega-Recepción, ya me dijeron que el servicio está 'para la basura, valga la expresión', pero ni siquiera nos han dado el acta para saber cómo se recibió el departamento, ni siquiera sabemos cómo se recibió la Dirección de Servicios Públicos y ya vamos a votar aquí que está mal", comentó.

El edil aclaró que no está en contra del desarrollo del municipio de Lerdo pero que "lo que no puede ser, es que tomemos decisiones sobre las rodillas, yo los convoco a mis demás compañeros a que no votemos solamente por situación partidista sino porque en verdad estemos convencidos de lo que hacemos".