Revela Netflix sus estrenos del mes de noviembre

Noviembre llegará para contar nuevas historias a los usuarios de esta plataforma, siendo El Irlandés, una de las películas más esperadas. La producción está basada en la saga de Martin Scorsese sobre el crimen organizado en Estados Unidos en la posguerra narrada por un sicario. Robert De Niro, Al Pacino y Joe Pesci son los protagonistas.

The King, cinta protagonizada por Timothée Chalamet, se ubica en el siglo XV en Inglaterra, donde un príncipe rebelde se convierte en un rey poderoso luego de heredar a regañadientes el trono y todo el caos. Robert Pattinson y Joel Edgerton son otros de los actores que participan en este proyecto dirigido por David Michod.

Por su parte, Julia Roberts llega con un clásico de romance, Comer rezar y amar. Su personaje, “Liz”, se divorcia y decide rehacer su vida emprendiendo un viaje por el mundo en busca de buena comida, espiritualidad y el verdadero amor.

En cuanto a series, The End of the F***ing World estrena su segunda temporada, la cual se situará dos años después del viaje loco de “James” y “Alyssa”.

Y para los amantes del deporte, Maradona en Sinaloa será un documental que retratará al argentino tras tomar la dirección técnica de un equipo de segunda división en México.

Otros estrenos:

Drama sobre las rivalidades políticas y los romances durante el reinado de Isabel II, y de los sucesos que moldearon la segunda mitad del siglo XX.

Los Fab 5 viajan a Japón para transmitir su mensaje de amor y cuidado personal mientras exploran la riqueza culinaria y cultural del país.

Lorena Ramírez, de la comunidad rarámuri, que en su lengua significa "pies ligeros", se viste con el atuendo tradicional y rompe marcas en maratones.

DanMachi: Is It Wrong to Try to Pick Up Girls in a Dungeon: Temporada 1