Louis Tomlinson lanza nuevo video y anuncia fechas de su gira mundial

Louis Tomlinson ha lanzado su nuevo sencillo We Made It, con un video que lo acompaña.

En el clip con un sonido pop se ve al cantante británico reflexionando sobre una relación difícil, expresando orgullo por cómo han superado las dificultades, “Mantén tu mano en la mía, Nunca volveremos a caer, Sólo éramos dos niños tratando de resolverlo”, canta Tomlinson.

El intérprete narra cómo una joven supera un obstáculo en su relación, en un contexto de romance de verano, paseos marítimos al atardecer, juegos de arcade y más.

El exmiembro de la “boy band” One Direction anunció el miércoles su álbum debut en solitario, Walls, convirtiéndolo en el último integrante de 1D en lanzar un proyecto solista de larga duración, ya que en 2016, sacó su primer sencillo Just Hold On junto a Steve Aoki.

El nuevo material discográfico llegará a plataformas digitales el 31 de enero de 2020 y para acompañar el lanzamiento, Louis embarcará su primer gira mundial solo, que arrancará el próximo año en Barcelona, España.