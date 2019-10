Presentan a nuevos jueces de La Academia; confirman a Danna Paola

La nueva edición de La Academia ya está lista y contará con cinco jueces: Danna Paola, Arturo López Gavito, Alexander Acha, Remmy Valenzuela y Horacio Villalobos.

Cada uno de los jueces fue presentado por los conductores Adal Ramones y Cynthia Rodríguez, quienes ya han compartido la conducción en el pasado. Danna, como la única jueza mujer, se dijo feliz por esta incursión en el canal.

"A mí me emociona mucho, no puedo estar más feliz que apoyar al talento mexicano como orgullosa mexicana que soy, me hace muy feliz regresar a mi país en un proyecto como este, La Academia es uno de los pocos programas que tienen credibilidad y han salido grandes de aquí, me hace muy feliz ser parte de esto y ahora que una televisora como Azteca me apoye y digo, siempre han apoyado mi carrera, pero uno tiene que ir por la vida fluyendo", dijo a la prensa.

Además, Danna hará la tercera temporada de Élite el próximo año y un nuevo álbum, también prepara una participación en cine.

Como el formato también se ha renovado, sumará una figura nueva, un mentor que guiará a los alumnos y que será Beto Cuevas.

"Mi labor es aconsejar, ser como una voz de la experiencia para ellos, sacarlos en la zona de confort y que puedan descubrir cosas que ni hellos han descubierto de sí mismos y de esa manera crecer artísticamente, voy a poner mi experiencia a prueba", dijo Beto Cuevas.

El inicio será el próximo domingo 10 de noviembre a las 20:30 hrs. Por Azteca Uno.