Conforman Comité de Salud Laguna

En el Día del Médico, Lerdo se convirtió en sede de una reunión histórica que concentró a los secretarios de Salud de Coahuila y Durango, Roberto Bernal y Sergio González, en la conformación de los comités municipal de Salud Interestatal Región Laguna de Salud, conformada por representantes de la Jurisdicción Sanitaria, instituciones públicas, sector social y privado, así como habitantes de los municipios de Gómez Palacio y Lerdo.

La presidenta honoraria del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), Susy Torrecillas, se encargó de tomar protesta a los miembros de ambos comités, en representación del presidente municipal Homero Martínez Cabrera.

Cabe destacar que el evento fue organizado por el Ayuntamiento de Lerdo, a través de la Dirección de Salud, a cargo de Cecilio Medina Elizondo y en el mismo, estuvieron presentes los secretarios de Salud Durango y Coahuila Sergio González Romero y Roberto Bernal Gómez.

Asistieron además el subsecretario de Salud de Coahuila Dr. Marco Aurelio Burgos Martínez; el jefe de la Jurisdicción Sanitaria No. 6 de Torreón, Dr. César del bosque Garza; el jefe de la Jurisdicción Sanitaria No. 2 de Gómez Palacio Dr. Luis Manuel Ortega Amador y la coordinadora de Participación Social y Promoción a la salud de la Jurisdicción No. 2 Dra. Ana Clara Mancinas.

Los funcionarios estatales señalaron que la finalidad de la reunión es el de desarrollar acciones que favorezcan la creación de entornos y comunidades saludables, con la participación de la comunidad, las instancias y otros sectores, por lo que se integró el Comité Interestatal región Laguna de Salud.

Los integrantes del comité son: Dr. Roberto Bernal Gómez, secretario de Salud del Estado de Coahuila, presidente; Dr. Sergio González Romero, secretario de Salud del Estado de Durango, vicepresidente; Dr. Felipe Asís González, director de Promoción a la Salud en el estado de Durango, Coordinador región Durango y Dr. Marco Aurelio Burgos Martínez, subsecretario de Salud en Coahuila, Coordinador Región Coahuila.