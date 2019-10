Marysol Sosa, asustada por el imitador de su padre

Marysol Sosa, indicó que le asusta la obsesión del colombiano, que tras la muerte de José José afirma que es su hijo, a pesar de que las pruebas de ADN dicen lo contrario y tal fijación por el intérprete y seguir lucrando con su nombre, lo podría meter en grandes problemas.

"De antemano me llama mucho la atención, yo al día de hoy no he tenido oportunidad de conocer a este muchacho en persona, si lo he escuchado cantar, lo he visto, me asusta un poco, porque he visto que es demasiada la obsesión con la que el muchacho creció y con el hecho de querer ser José José", dijo Marysol.

Fue hace aproximadamente siete años que "El príncipe de la canción" fue a un programa de imitadores en Colombia, y ahí conoció al joven que se hace llamar Manuel José, quién le dijo que era su padre, por lo que se decidió hacer una prueba de ADN la cual resultó que no había ningún parentesco.

"Independientemente de que me queda claro que es un buen imitador de mi señor papá, no entiendo porque al día de hoy se adjudica un título que no es de él, porque aparte mi propio papá se hizo la prueba (de ADN) y se comprobó que el muchacho de, 'mi rey no eres hijo de mi papá, gracias por admirarlo y respetarlo tanto y Dios te bendiga'", comentó la hermana de José Joel.

Al contrario, Marysol considera que lo que está haciendo el colombiano es una falta de respeto, sobre todo hacerse de fama a costa del nombre de su padre.

"Pero eso al día de hoy se me hace algo de muy mal gusto, no sé porque sales a decir eso, no tendrías que usar ciertos nombres, no nada más podría meter en problemas con nosotros hijos, sino por respeto, número uno, y por mi padre que siendo la figura que fue y sobre todo siendo mexicano, el muchacho se puede buscar problemas muy graves, en seguir usando nombre y títulos que no tendría por qué usarlos", señaló.

En vez de lucrar y querer ser alguien que no lo es, Marysol opina que debería de usar su talento de diferente manera.

"Todos tenemos derecho a cantar las canciones que cantó José José, pero creo que hay formas de hacer las cosas y no tendría que adjudicarse, sobre todo que este muchacho es talentoso y tiene el talento de imitar, pero ya la onda de despertar todos los días y pensar que eres tal, se me hace algo ya muy raro", explicó.