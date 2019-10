Necaxa desmiente venta de jugadores

- En torno a los rumores que colocan en otros equipos a dos de los jugadores más destacados del Necaxa, su director general, Santiago Tinajero, se dirigió a la afición necaxista a través de un comunicado para cesar los dichos.

"Debido a los rumores y especulaciones sobre la posible venta de algunos de nuestros jugadores, me gustaría aclarar que NO son ciertas. Nos encontramos muy ilusionados como todos ustedes y creemos que podemos pelear con todo por este campeonato, con la humildad y trabajo que nos caracteriza. No queremos que ningún tema nos distraiga o desvíe de conseguir nuestros sueños y cumplir nuestras metas", se lee en el mensaje.

Después de la confirmación de Ricardo Pelaéz como cabeza del nuevo proyecto de Chivas y que en su reestructuración considera como prioridades al lateral izquierdo Cristian Calderón y al volante Ricardo Angulo, los rumores sobre que el cuadro del Guadalajara soltaría una buena cantidad de dinero para llevárselos, no han parado.

Y es que el "Chicote" no solo es pretendido por el "Rebaño", se ha hablado también del fuerte interés que América tiene en el canterano atlista, además de los poderosos equipos del norte (Tigres y Monterrey).

Esta noticia por supuesto, ha caído como balde de agua fría para la afición del Necaxa que una vez más se tendría que resignar a ver como sus figuras se marchan por sumas millonarias, cuando ya estaban encaminados a convertirse en referentes del equipo.

El equipo de Aguascalientes se ha caracterizado por deshacerse de jugadores importantes cada torneo, en su mayoría, ninguno de sus fichajes que han mostrado buen nivel en la liga, ha durado más de un año con la escuadra hidrocálida.