Suman 26 casos de dengue en la región

Se duplican casos de dengue en la región Lagunera de Durango. Hasta el 14 de octubre, la Secretaría de Salud tenía confirmados 13 casos, de los cuales uno correspondía al municipio de Lerdo y el resto a Gómez Palacio, sin embargo, ayer ya sumaban 26.

La información la dio a conocer Sergio González, secretario de Salud de la entidad durante su visita a Ciudad Lerdo con motivo de la conformación del Comité Interestatal de Salud Región Laguna.

"Hay 26 casos, no ha habido más incidencia y estamos trabajando fuertemente con brigadas, se acaba de contratar más personal, bombas de reciente compra, alrededor de 10 bombas", dijo.

Precisó que son 23 casos en el municipio de Gómez Palacio y tres más de Lerdo, todos del llamado dengue clásico o dengue no grave.

"Afortunadamente no hemos tenido dengue hemorrágico grave, pero, bueno, no hay que bajar los brazos, al contrario, hay que luchar fuertemente haciendo todas las medidas preventivas para que no pase como en otros estados".

Dijo que tienen casos sospechosos, sin embargo, todavía no está en estudios.

Sergio González Romero comentó que ya están trabajando de manera coordinada con la Secretaría de Salud de Coahuila para frenar esta enfermedad, pues San Pedro, Torreón y Matamoros también tienen registros.

"Me reuní ahorita con el secretario de Salud de Coahuila para trabajar juntos y evitar que este problema se propague y nos vaya a causar un problema más serio".

El secretario de Salud llamó a la ciudadanía a sumarse al combate del mosco transmisor del dengue.

Las recomendaciones principales son lavar, tapar y voltear recipientes en los que se acumule agua como cubetas, llantas y botellas; además de tirar lo que no te sirva para evitar acumular este líquido. Usar camisa de manga larga y pantalón, así como repelente. Mantener puertas y ventanas cerradas o con protección con mosquiteros. Cuando pasen las motobombas a realizar la fumigación, solicitan abrir puertas y ventanas o bien, de ser posible, que les permitan la entrada al personal debidamente identificado. Otra recomendación es evitar lugares infestados de mosquitos y consultar al médico si se presenta alguno de los síntomas de la enfermedad.

Según la Secretaría de Salud, esta enfermedad, al igual que la fiebre chikungunya y zika, se transmite a través de la picadura de los mosquitos hembras pertenecientes a las especies Aedes, particularmente A. aegypti y A. albopictus infectados.

Los síntomas suelen durar entre dos y siete días, y se caracterizan por fiebre, dolor característico en cabeza (detrás de los ojos), malestar generalizado, dolor en articulaciones y músculos, enrojecimiento en la piel, náuseas, vómito y pérdida del apetito, y en casos graves sangrado por nariz o encías o moretones en la piel. Ante un caso sospechoso de dengue se deberán realizar pruebas de sangre.

El tratamiento se dirige al alivio de los síntomas: reposo, abundantes líquidos, paracetamol para el alivio de la fiebre y hospitalización para los casos grave.

Hasta la semana epidemiológica número 41, la Secretaría de Salud había contabilizado 25,023 casos de dengue y 89 defunciones a nivel nacional.

El 72 % de los casos confirmados corresponden a Veracruz, Jalisco, Chiapas, Oaxaca y Puebla.

