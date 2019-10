Rechaza reducción de recurso federal

Jorge Zermeño Infante, alcalde de Torreón, realizó una entrevista en las instalaciones de la Presidencia Municipal para la audiencia virtual de El Siglo. En ella, abordó su rechazo hacia la reducción del presupuesto federal y las implicaciones del mismo, así como los pormenores de su visita a Palacio Nacional.

Para el alcalde, resulta contradictorio que se planee reducir el gasto público a sabiendas del impacto negativo que tendrá en el área de Infraestructura y Seguridad Pública de los municipios, sobre todo por los hechos violentos que han acontecido en el territorio mexicano durante las últimas semanas. "Estamos viendo los problemas que vive el país y si se le quiere apostar todo a la Guardia Nacional y se olvidan de la prevención del delito, con todo lo que esto implica, nos parece un contrasentido", comentó.

Si bien desde el año pasado Torreón sufrió reducciones en el monto federal que se le designa, el presupuesto que se prevé para 2020 implicaría la disminución de alrededor de 17 millones de pesos, a comparación de los 27 millones recibidos en 2018.

El sector de Seguridad Pública es el que considera sufrirá más ante la postura del Gobierno federal con la modificación del presupuesto de egresos. Sin embargo, aseveró que el municipio se encarga de los gastos de aumento de salario de los policías, compra de vehículos y mejora de oficinas. "Independientemente de que se reduzcan los recursos, nosotros hemos invertido mucho dinero propio en materia de seguridad y lo seguiremos haciendo", aseguró Zermeño.

Sin embargo, no es el único rubro en el que la Presidencia Municipal tiene que intervenir ya que, como explicó el alcalde, se han tenido que hacer cargo de temas que son federales. En el caso de Torreón, la mejora de escuelas como el adquirir computadoras y arreglar baños, patios y aulas corre por cuenta del municipio, aunque la educación sea un tema federal.

Su visita a Palacio Nacional se llevó a cabo después de una reunión entre distintos alcaldes del país en la que se tomó la decisión de pedir una respuesta a las partes involucradas en la asignación de egresos. En ningún momento hubo violencia por parte de ellos, "fue una petición pacifica, una petición de dialogo con el Presidente de la República". Sin embargo, a los que estaban más cerca de la puerta se les recibió con gas lacrimógeno, acción totalmente rechazada por el alcalde.

"No llegamos armados, no llegamos con palos, con piedras […] Entiendo que a lo mejor estás ocupado o no puedes, pero hay formas, hay maneras: recibir a alguna comisión, fijar alguna fecha para tener un diálogo." Considera que las explicaciones que brindó Presidencia no tienen razón de ser. "No llegamos los alcaldes del país quemando las puertas como lo han hecho los manifestantes en la Ciudad de México. Me parece una estupidez y el querer justificar diciendo que no se nos recibió porque la protesta pudiera haber tenido tintes de violencia es una tontería".

Al ser cuestionado sobre la posibilidad de un sesgo político que favorezca en la repartición del Presupuesto 2020 a los afiliados del mismo partido que el presidente de la Republica, Andrés Manuel López Obrador, Zermeño no cree que ese sea un motivo por el cual algunos alcaldes hayan recibido un aumento en la distribución para sus municipios. "Esto no tiene banderas ni colores, esto es una afectación a todos los municipios sean del partido que sean", explicó. Asimismo, recalcó que en la visita a Palacio Nacional acudieron alcaldes de todos los partidos.

El edil de Torreón sentenció que no se les toma en cuenta ni se les cuestiona sobre las necesidades presentes en los municipios, asegurando que no han recibido respuesta a los más de 40 proyectos presentados el año pasado en materia de drenaje pluvial, sanitario y en temas de cultura y deporte. Confía en que la Cámara de Diputados sea quien pueda darle atención a la preocupación que aqueja a los alcaldes del país antes de la designación definitiva del presupuesto de egresos.