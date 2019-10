Presentan agenda legislativa parcial

El Congreso del Estado presentó una Agenda Legislativa Común, a través de la cual se plantearon las prioridades para los próximos dos años que les quedan a los diputados.

No obstante, se hizo énfasis en que lo plasmado en el documento no es restrictivo, por lo que contemplan abordar también otros temas que no fueron incluidos, aunque no se dijo cuales.

Asimismo, no se especificaron las leyes o reformas que se promoverán, sino los rubros en lo general, contenidos en 11 ejes temáticos.

En tal sentido, varios de los temas que fueron contemplados están en la agenda nacional, por lo que es obligatorio que se legislen en el ámbito local, tales como la eliminación del fuero, la regulación de los altos salarios de los servidores públicos de primer nivel y la revocación de mandato.

Y aunque también son parte de la agenda nacional, no se incluyeron en el documento asuntos como los matrimonios entre personas del mismo sexo o la despenalización del aborto.

Adicionalmente, se mencionaron compromisos en torno a los cuales se prevé legislar tales como la creación de una Contraloría Interna del Poder Legislativo para llevar un control administrativo y fiscal, recibir quejas, realizar investigaciones, llevar a cabo auditorías y aplicar los procedimientos y sanciones inherentes a las responsabilidades administrativas de los servidores públicos; además de adoptar los principios de Parlamento Abierto.

También anunciaron la modernización de la Ley de Fiscalización del Estado de Durango con objetivo de llevar un control más estricto en revisión de las cuentas públicas de los Poderes, Órganos Constitucionales Autónomos y Municipios.

Se aseguró que la Agenda Legislativa se elaboró con el consenso de los 25 diputados de los diferentes partidos políticos, sin embargo, no acudieron a la presentación Sandra Amaya ni Otniel García Navarro, de Morena.