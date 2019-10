Alcaldesa, a favor de legalizar marihuana

La presidenta municipal de Gómez Palacio, Marina Vitela Rodríguez, se pronunció a favor de que pueda comercializarse la sustancia de la marihuana para algunos tratamientos como son las crisis convulsivas y algunas otras enfermedades.

"En lo único en lo que yo no he estado de acuerdo es que se utilice para lo lúdico, porque ahí, bueno, pues los reflejos, yo he manifestado en diferentes maneras que ahí tendría que hacerse un estudio, no podrías manejar ni hacer otras cosas donde pongas en riesgo tus reflejos y que puedas provocar alguna otra acción derivado de ello", comentó.

Consideró que en materia de salud puede ser positiva la aplicación de la sustancia que se extrae de la marihuana, sin embargo, señaló que corresponderá a los expertos analizar y definir, para que sea el Congreso de la Unión el que tome la decisión respecto a su legalización.

La alcaldesa dijo que tendría que seguirse analizando el tema, pues ello se reflejaría en la sociedad.

"Nosotros tendríamos que seguir buscando, y la ruta que nosotros seguimos y seguiremos es que se pueda utilizar en temas medicinales y que se pueda utilizar en temas científicos, comprobados, y que podamos tener límites en los temas lúdicos", expuso la edil gomezpalatina.

Como se informó oportunamente en El Siglo de Torreón, el debate sobre la marihuana se reactivó en el Congreso mexicano este mes, cuando el diputado Mario Delgado presentó una iniciativa de ley para fundar una empresa estatal, llamada Cannsalud, que ejercería el monopolio del comercio en el país, además de un impuesto especial del 12 % que se destinará a programas sociales.

Esta propuesta se suma, entre otras, a la de Olga Sánchez Cordero, actual titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), y a la jurisprudencia que estableció hace un año la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que considera inconstitucional la prohibición absoluta al uso lúdico de la planta.

Las organizaciones están luchando por combatir el estigma del consumo y la desinformación en torno a las propiedades de la planta, que tiene más de 100 compuestos, conocidos como cannabinoides, de los que no todos son alucinógenos, y que pueden aprovecharse y separarse para usos industriales y medicinales.

En América, la marihuana se ha legalizado a nivel nacional en Canadá y Uruguay en todos sus tipos de uso y en las distintas etapas de la cadena de producción y comercialización.