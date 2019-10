Llegan a La Laguna los Locos Addams, una familia 'muy normal'

Ser diferente no es malo, ése es el mensaje principal que Los Locos Addams han dado al mundo desde que irrumpieron en la pantalla chica en 1964.

En ese año Morticia, Homero, Pericles, Merlina, Lucas y el Tío Cosa, hicieron las delicias de los entonces chicos y grandes gracias a la serie de TV basada en las caricaturas que Charles Addams había publicado en el The New Yorker, y que fueron adaptadas para la TV por el productor David Levy.

Casi tres décadas después, se estrenaron dos películas protagonizadas por Raúl Juliá, Anjélica Huston, Christopher Lloyd, Carol Kane, Joan Cusack y Christina Ricci; este viernes arriba a las salas laguneras un nuevo filme, pero animado.

La historia sigue a la familia Addams en su enfrentamiento contra una astuta y retorcida presentadora de un reality show de nombre Margaux después de que su hija se haga muy amiga de Merlina y ambas compartan gustos.

Margaux tiene la idea de construir una comunidad debajo de una colina, hasta que descubre que ahí es donde se sitúa la mansión de Los Addams. Aunado a esto, la familia alista una gran fiesta muy a su estilo para celebrar un rito de iniciación de Pericles.

Por su parte, su hermana Merlina irá descubriendo la madurez de la vida adolescente. En la versión original, las voces de los personajes están interpretadas por Oscar Isaac, Charlize Theron, Chloë Grace Moretz y Finn Wolfhard.

Mauricio Pérez, Gloria Aura, Carlos Pisano, Gabriela Gómez y Susana Zabaleta, fueron los encargados de prestar sus voces en español.

Zabaleta recién reconoce que historias como la de "Los locos Addams" le dieron tranquilidad en su juventud ya que le mostraron que existen diferencias entre los seres humanos.

"Tal vez muchos no pudieron o no conocieron la serie de televisión, pero para mí fue un gran apoyo y más porque en Monclova, Coahuila, de donde soy, parecía que todos eran iguales en la ciudad, y yo no encajaba en ese esquema

"Yo era muy diferente, o bueno, lo sigo siendo. Los locos Addams era una de mis series preferidas porque reflejaba un poco mi sentir en ese momento. A través de ellos aprendí a abrazar las diferencias que todos podemos tener", externó a la prensa nacional.

Emocionada, Susana contó que esperaba ansiosa a que las tardes cayeran para ver la serie de Los Locos Addams, la cual se hizo en los sesenta, sin embargo, tiempo después se transmitía por el canal 5 de Televisa.

"Cada uno de los personajes son geniales por su forma de ser y sus características físicas, además de que apuestan por ser ellos sin importar las críticas.

"Ellos fueron los primeros que hablaron de que ser distinto no era malo. Hoy en día los jóvenes con tan sólo tocar un botón pueden ver que hay millones de personas con formas de pensar y verse diferente, pero en mi época era horrible ser diferente", detalló la actriz en declaraciones reproducidas por la agencia Notimex.

Susana dio vida a Morticia en la obra de teatro que se presentó durante una larga temporada en la Ciudad de México. De ahí que fuera elegida para prestarle su voz al mismo personaje en la película animada.

"Los Addams siempre han construido y destruido alrededor de la familia, ésa es su base y lo que creo que se debe exaltar siempre cuando se habla de este clan icónico es la unión entre ellos, así como el respeto a lo que no es igual a ellos", recalcó.

"Los Addams son nobles y auténticos", agregó Susana, quien además comentó que ella siente un miembro más de los Addams. "Siempre estaré dispuesta a defender y respetar las diferencias entre los seres humanos, que horror ser todos iguales".

* 1. La Familia Addams debutó como caricatura en The New Yorker. Su creador fue Charles Addams.

* 3. En el año de 1973, se estrenó en la pantalla chica la primera serie animada de los Locos Addams.

* 2. Su primera adaptación en televisión ocurrió en 1964. The Addams Family causó furor en esos tiempos. John Astin y Carolyn Jones encarnaron a Homero y Morticia, respectivamente.

* 5. Tiempo después, en 1992 llegó otra serie animada a la pantalla chica.

* 4. Fue en 1991 cuando la popular familia arribó a la pantalla grande con gran éxito. Raúl Juliá y Anjélica Huston encabezaron el elenco de la historia.