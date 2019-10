Piden empresarios claridad en reglas fiscales

A pesar de que los organismos empresariales lograron diversos cambios a las reformas para combatir empresas fantasma y facturas falsas, aún falta hacer modificaciones en el Código Fiscal para precisar que la nueva ley no irá contra de los pequeños contribuyentes.

"No hemos logrado que se diga en la ley, con toda claridad, que no está sujeto a un contribuyente que ha declarado impuestos y ha contribuido al erario, sino para quien se organiza para crear una estructura de delincuencia", comentó el presidente del CCE, Carlos Salazar Lomelín.

El dirigente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) dijo que si se hubiese establecido ese párrafo se debería tener "tranquilidad" para los contribuyentes y no habría confusión alguna en esta iniciativa, aprobada por el Congreso la semana pasada y enviada al Ejecutivo federal para su publicación.

"No es verdad que a una persona que se le encuentre una factura falsa, se le meta a la cárcel directamente. Esta ley está hecha para personas que no son contribuyentes, no tienen pasado fiscal, no están dados de alta, no existen para la autoridad".

Destacó que el sector privado mantiene conversaciones con autoridades de la Secretaría de Hacienda para integrar una "interpretación más clara" de la aplicación de la ley y podría hacerse a través del Código Fiscal de la Federación.

Dicha medida permitirá establecer que la excepción sólo será aplicable a aquellas personas organizadas para delinquir y no para contribuyentes que si cumplan con sus obligaciones fiscales.