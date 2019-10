Lizzo demanda a compositores que afirman colaboraron con ella

La cantante afroamericana Lizzo presentó una demanda contra compositores que afirman haber participado como co-escritores de la canción Truth Hurts sin recibir el crédito merecido.

La semana pasada, los hermanos Justin y Jeremiah Raisen afirmaron, a través de su cuenta de Instagram, haber formado parte de una sesión de composición con Lizzo en abril de 2017, donde se escribió el demo “Healthy” que incluía la frase, "Acabo de tomar una prueba de ADN, resulta que soy 100% esa perra”, retomada en la canción Truth Hurts.

"Hoy presentamos una demanda en nombre de Lizzo para establecer, en un tribunal de justicia, que los Raisens no son escritores de 'Truth Hurts' y no tienen derecho a beneficiarse del éxito de la canción", declaró Cynthia Arato, abogada de la cantante, informó Rolling Stones.

“Los hombres que ahora reclaman una pieza de 'Truth Hurts' no me ayudaron a escribir ninguna parte de la canción. No tenían nada que ver con la línea o cómo elegí cantarla. No había nadie en la habitación cuando escribí 'Truth Hurts', excepto yo, Ricky Reed y mis lágrimas”, señaló la cantante.

En sus redes oficiales, Lizzo declara: “Hola a todos, como lo he compartido antes, en 2017, mientras trabajaba en un demo, vi un meme que me hizo sentir '100% esa perra'. Canté esa línea en el demo y después la usé en ´Truth Hurts´" y desde entonces ha otorgado un crédito por escrito a la cantante Mina Lioness, la persona cuyo tweet inspiró ese meme.

La demanda de Lizzo se presentó este miércoles ante el Tribunal de Distrito de Los Ángeles, y busca una sentencia declaratoria de que los Raisens no tuvieron parte en la creación de Truth Hurts, además de solicitar otros daños no especificados.

“Esto hace que ya no quiera hacer música profesionalmente, es triste”, declara Justin Raisen y elogió a la intérprete de Juice por compartir regalías con Lioness, pero calificó esa decisión como "una táctica política".