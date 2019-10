Ediles del PRI en Torreón aseguran que es ilegal capacitación para elementos viales

El curso de "Formación Equivalente" a elementos de vialidad es ilegal y contraviene a la Ley General del Sistema General de Seguridad Pública, según la bancada de regidores del PRI del Cabildo de Torreón.

Aseguran que jurídicamente no están adscritos a Seguridad Pública Municipal sino que dependen de la Dirección de Movilidad, lo cual es una clara violación al programa federal Fortaseg.

"Si bien la Dirección Tránsito y Vialidad Municipal tiene sus instalaciones en el Edificio de la Policía Municipal, su operatividad y dirección no forman parte de la estructura legal ni operativa de la Dirección de Seguridad Pública… los agentes de vialidad no son policías, no están adscritos al Servicio Profesional de Carrera Policial, ni están dados de alta en el Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública", señalan en un comunicado en el que manifiestan su postura.

En el evento donde el alcalde Jorge Zermeño entregó los certificados de capacitación como policías viales a 98 agentes de tránsito, dijo que los regidores del PRI nunca acuden a esos eventos y se la pasan criticando.

Los regidores del PRI aseguran que la formación que recibieron los agentes de tránsito para convertirlos ahora en Policías Viales, fue pagada con recursos del Fortaseg, y al respecto indicaron: "Utilizar los recursos provenientes del Fortaseg para fines distintos a los contemplados en la normatividad aplicable, es considerado desvío de recursos según lo estipulado en la Ley General de Responsabilidades Administrativas que en su artículo Artículo 54 señala que será responsable de desvío de recursos públicos el servidor público que autorice, solicite o realice actos para la asignación o desvío de recursos públicos, sean materiales, humanos o financieros, sin fundamento jurídico o en contraposición a las normas aplicables".

Dijeron que el Ayuntamiento de Torreón incurre en una falta equiparable al desvío de recursos federales al instruir a elementos de Tránsito Municipal en la Formación Equivalente a elementos de Vialidad", utilizando los programas de Fortaseg otorgados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

En otra parte del comunicado explican que el curso de "Formación Equivalente" a elementos de vialidad contraviene a la Ley General del sistema General de Seguridad Pública que en su artículo 5, fracción X señala como "Instituciones Policiales: a los cuerpos de policía, de vigilancia y custodia de los establecimientos penitenciarios, de detención preventiva, o de centros de arraigos y en general, todas las dependencias encargadas de la seguridad pública a nivel federal, local y municipal, que realicen funciones similares. … pero no dice que se incluye a agentes viales".

Los ediles priistas, síndica de vigilancia Dulce Pereda Ezquerra, los regidores Isis Cepeda Villarreal, Alfredo José Mafud Kaim y su coordinador José Antonio Gutiérrez Jardón, sustentaron en su postura que el gobierno del alcalde Jorge Zermeño aceptó la aplicación formal y de capacitación en el uso de armas a quienes son los encargados de la vigilancia y prevención de percances viales, lo cual es peligroso para la seguridad ciudadana.

Por otra parte, en la ceremonia de entrega de certificaciones no se informó del costo financiero que implicó este servicio brindado por el Instituto Superior de Estudios de Seguridad Pública de Durango (ISSPE), ni los fondos a que corresponde.